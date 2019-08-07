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В домах Екатеринбурга установят 202 новых лифта до конца года

08:49, 07 Август 2019
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Фото: pixabay
Меняют подъемники, которым исполнилось 25 лет.

Мэрия Екатеринбурга рассказала, что до конца 2019 года в 52 многоквартирных домах планируют поставить 202 новых лифта. Реновация пройдет в рамках муниципальной программы по замене подъемников, которым исполнилось 25 лет.

Работы выполняются из средств областного и городского бюджетов, а также собственников помещений многоквартирных домов. По всем 202 лифтам проведены конкурсы. Более того, на 70 объектах уже идут работы. В 2020 году власти хотят поменять чуть меньше — 196 лифтов. Зато еще через год число радикально увеличится — до 643.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, многоэтажки, квартира, Екатеринбург, лифт
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