В домах Екатеринбурга установят 202 новых лифта до конца года
08:49, 07 Август 2019
Меняют подъемники, которым исполнилось 25 лет.
Мэрия Екатеринбурга рассказала, что до конца 2019 года в 52 многоквартирных домах планируют поставить 202 новых лифта. Реновация пройдет в рамках муниципальной программы по замене подъемников, которым исполнилось 25 лет.
Работы выполняются из средств областного и городского бюджетов, а также собственников помещений многоквартирных домов. По всем 202 лифтам проведены конкурсы. Более того, на 70 объектах уже идут работы. В 2020 году власти хотят поменять чуть меньше — 196 лифтов. Зато еще через год число радикально увеличится — до 643.
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