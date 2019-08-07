«Сетевики срывают сроки»: мэрия Екатеринбурга — о ремонте дорог
Вице-мэр по благоустройству, транспорту и экологии администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов объяснил, почему у горожан складывается впечатление, что дороги в уральской столице не ремонтируют и рабочие выходят на объекты в дождь. Заместитель главы сказал, что такая ситуация наблюдается на Малышева, Куйбышева, Ленина и Шевченко, потому что коммунальщики срывают сроки замены труб.
Я все-таки надеюсь, что на большинстве объектов такая ситуация не наблюдается. Есть у нас отдельные объекты, ремонт которых мы увязываем с заменой сетей. В частности, по улице Малышева замена сетей началась еще в апреле. Мы сначала стелим выравнивающий слой или просто срезаем асфальт и ждем просто, когда сетевики закончат работу, чтобы потом к этому объекту не подходить хотя бы на гарантийный период, но мы надеемся, что больше, чем в гарантийный период.
Поэтому по ряду объектов у людей такое субъективное мнение, что никто ничего не сделал, и, как начался дождь, все туда кинулись. К сожалению, эти объекты находятся в центре города. Как я уже говорил, это улица Малышева, Ленина, Шевченко, Куйбышева. Это не значит, что подрядчик не работает. Просто сетевики не отдают фронт работ. Мы согласовываем с ними все, но они срывают сроки. Давим, конечно, на них, но… Будем работать дальше.
Недавно ЕТВ прогулялся по улицам Екатеринбурга и посмотрел, как пешеходы переживают дорожный ремонт. А еще весной мы рассказывали, кто решает, какие дороги надо чинить в первую очередь и сколько денег надо, чтобы в Екатеринбурге было ровно.