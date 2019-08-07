Миллиардер Дмитрия Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга. Так решила специальная комиссия под председательством Александра Высокинского. В решающем туре голосования за Пумпянского отдали десять голосов , шесть баллов набрал его ближайший конкурент — скульптор Константин Грюнберг.





На звание почетного гражданина претендовал 21 человек. Среди них — председатель « Уральского банка Сбербанка» Владимир Черкашин , директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин , руководитель Театра музкомедии Михаил Сафронов и другие.



