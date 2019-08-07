Главная «ЕТВ»НовостиГород

Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга

12:20, 07 Август 2019
38a629709312a6b9c72627d41be51759.jpg
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Миллиардер опередил скульптора Константина Грюнберга на четыре голоса.
Миллиардер Дмитрия Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга. Так решила специальная комиссия под председательством Александра Высокинского. В решающем туре голосования за Пумпянского отдали десять голосов, шесть баллов набрал его ближайший конкурент — скульптор Константин Грюнберг.

На звание почетного гражданина претендовал 21 человек. Среди них — председатель «Уральского банка Сбербанка» Владимир Черкашин, директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин, руководитель Театра музкомедии Михаил Сафронов и другие.

Сегодня же стало известно, что бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб стал советником Дмитрия Пумпянского.
Бизнес на мусоре
Министр ЖКХ Николай Смирнов о том, что происходит с мусорной реформой незаметно для глаз.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, конкурс, Екатеринбург, Константин Грюнберг, Дмитрий Пумпянский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Будущее биатлонного центра
07 августа в 19:00
С Иван Алыпов, Дмитрий Сергин, Алексей Мосин
Союз читателей
Японская литература
Японская литература
От Светланы Зенковой
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.