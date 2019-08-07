Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга
12:20, 07 Август 2019
Миллиардер опередил скульптора Константина Грюнберга на четыре голоса.
Миллиардер Дмитрия Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга. Так решила специальная комиссия под председательством Александра Высокинского. В решающем туре голосования за Пумпянского отдали десять голосов, шесть баллов набрал его ближайший конкурент — скульптор Константин Грюнберг.
На звание почетного гражданина претендовал 21 человек. Среди них — председатель «Уральского банка Сбербанка» Владимир Черкашин, директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин, руководитель Театра музкомедии Михаил Сафронов и другие.
Сегодня же стало известно, что бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб стал советником Дмитрия Пумпянского.
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