Директор марафона «Европа — Азия» Андрей Уткин в разговоре с e1.ru подтвердил, что бегуны финишируют в чаше «Екатеринбург Арены», другие варианты даже не рассматриваются. По словам организатора, четверть поля накроют специальным пластиковым покрытием, а участники будут финишировать и сразу уходить на трибуны, не нанеся газону никакого вреда. »Мы не в курсе, кто там и что считает по поводу поля. Мы действуем четко в рамках договора, но всегда есть люди, кому что-то не нравится», — резюмировал Уткин.

В остальном, маршрут полностью будет повторять прошлогодний. Бегуны смогут выбрать дистанцию в три, десять 21 и 42 километра. Через каждые пять километров трассы для спортсменов поставят пункты с питанием и водой. Также организаторы готовят дистанцию в 400 метров для детей. Как будут перекрывать улицы во время «Европы — Азии», мы объясняли тут.

