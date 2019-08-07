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Президент «Урала» взбунтовался против «Европы — Азии» на стадионе

16:58, 07 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Григорий Иванов обещает вывести 500 футболистов и перекрыть вход на «Екатеринбург Арену».

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против финиша марафона «Европа — Азия» в чаше «Екатеринбург Арены». Функционер переживает, что бегуны испортят газон перед матчами молодежной сборной России в сентябре. »Я только за марафон, но зачем в чашу забегать? Почему все имеют право топтать газон?! Не знаю, кому пришла такая идея в голову», — сказал e1.ru президент «Урала».

Григорий Иванов предупредил организаторов, что готов вывести футболистов, чтобы перекрыть проход на поле.

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Мы готовим-готовим газон, у нас картинка красивая, народ стал на матчи ходить, а теперь можем испортить за один день! Сейчас уже погоды теплой нет, мы просто не успеем восстановить за месяц состояние поля. Я сказал организаторам, что готов вывести 500 футболистов и перекрыть проход на поле. Я на это пойду!
Григорий Иванов
президент ФК "Урал"

Директор марафона «Европа — Азия» Андрей Уткин в разговоре с e1.ru подтвердил, что бегуны финишируют в чаше «Екатеринбург Арены», другие варианты даже не рассматриваются. По словам организатора, четверть поля накроют специальным пластиковым покрытием, а участники будут финишировать и сразу уходить на трибуны, не нанеся газону никакого вреда. »Мы не в курсе, кто там и что считает по поводу поля. Мы действуем четко в рамках договора, но всегда есть люди, кому что-то не нравится», — резюмировал Уткин.

В остальном, маршрут полностью будет повторять прошлогодний. Бегуны смогут выбрать дистанцию в три, десять 21 и 42 километра. Через каждые пять километров трассы для спортсменов поставят пункты с питанием и водой. Также организаторы готовят дистанцию в 400 метров для детей. Как будут перекрывать улицы во время «Европы — Азии», мы объясняли тут.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Марафон «Европа Азия», марафон, Европа-Азия, Екатеринбург Арена
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