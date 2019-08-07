Мосты на Малышева и Смазчиков отремонтируют ко Дню города
13:23, 07 Август 2019
У дорожников осталось десять дней.
Мосты на Малышева и Смазчиков обещают отремонтировать ко Дню города Екатеринбурга, который будут праздновать через полторы недели, 17 августа. Об этом заявил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. Он также добавил, что закончилась реконструкция Мариупольской развязки. Кроме того, к сентябрю должны завершить ремонт на мосту по Щербакова и у концерна «Калина».
Напомним, реконструкция Малышевского моста началась в июне. Тогда дорожники закрыли сторону, ведущую с ЖБИ в центр города. Потом начался «Иннопром», на который прилетел Владимир Путин, поэтому работы с другой стороны отложили на две недели. Но, несмотря на это, ремонт, который должен продлиться до конца августа, закончат раньше.
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