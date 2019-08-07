Мэрия хочет обменять участки в Академическом на парк РТИ
Мэрия Екатеринбурга собралась обменять парк РТИ на участки в Академическом микрорайоне. Администрация города вместе с МУГИСО хочет выделить из земли в границах улиц де Геннина — Вонсновского — Мехренцева часть площадью 20,7 тысячи квадратов, присоединить к ней еще один кусок в 2,7 тысячи метров и отдать эти территории взамен трех участков в парке РТИ, которые собираются застраивать.
В феврале 2017 года администрация пыталась продать землю в Академическом, из которой выделят участки на обмен, за три с половиной миллиарда рублей, но на аукцион никто не заявился. Потом была еще попытка сдать землю в аренду, но от идеи отказались. Сейчас часть никому ненужной земли в Академическом предлагают «Компании № 8», которая отвечает за застройку РТИ, но есть проблема.
Как рассказала в Facebook общественница Екатерина Петрова, в 2013 году «Компания № 8» обратилась в Арбитражный суд с иском об изменении кадастровой стоимости участка под парком до уровня рыночной. Рыночную стоимость оценили в 2,1 тысячи рублей за квадратный метр. А по торгам о продаже земли в Академическом можно сделать вывод о том, что цена квадратного метра там гораздо выше — 12,5 тысячи рублей. Выходит, что земля, на которую хотят обменять парк РТИ, дороже.
ЕТВ запросил комментарий по парку РТИ у мэрии Екатеринбурга. В пресс-службе администрации ответили, что решение об обмене приняли после общественных слушаний, на которых горожане выступили против строительства на зеленой территории. Цены на участки комментировать отказались. В пресс-службе МУГИСО сообщили ЕТВ, что оценку участков еще не проводили. На вопрос, что будут делать, если выяснится, что стоимость участков не равноценна, нам сказали: «Если вдруг возникнет такой вопрос, будут приняты соответствующие меры».
В МУГИСО добавили, что оценку можно будет узнать после того, как появятся кадастровые номера участков. Тогда оценщик проведет экспертизу. Но если внимательно посмотреть ответ первого заместителя министра МУГИСО, который приложила к посту в Facebook Екатерина Петрова, кадастровые номера у участков уже есть.
Напомним, «Компания № 8», уже не первый год присматривающаяся к территории стадиона РТИ, насчитывает три сотрудника и 11,5 тысячи рублей в уставном капитале. Ее единственным учредителем является Александр Панкратов. В разные годы он числился учредителем ЗАО «УК „РЭМП Железнодорожного района“» и АО «УК „Стандарт“» одновременно с Натальей Годлевской, гражданской женой Александра Высокинского. Обе управляющие компании не так давно сменили учредителей и форму собственности. Екатеринбуржцам может показаться интересным и такой факт (не имеющий отношения к появлению на месте стадиона РТИ новых зданий и сооружений): руководителем УК «РЭМП Железнодорожного района» является самый скандальный депутат гордумы Александр Колесников.
В 2015 году «Компания № 8» собиралась сделать в парке РТИ жилую застройку, но на общественных обсуждениях местные жители проголосовали против нее. Мэрия Екатеринбурга выступила с предложением выкупить участок за 30 миллионов рублей, чтобы сохранить зеленые насаждения.
Территорию так и не выкупили, а региональный минстрой дал «Компании № 8» добро на подготовку проекта планировки и межевания. В 2016 году вопросом заинтересовался теперь уже экс-председатель свердловского правительства Денис Паслер. Он постановил отменить решение минстроя.
На вторых общественных слушаниях горожанам рассказали о новой идее, связанной с РТИ. Там на месте стадиона хотят разместить дворец конькобежного спорта на 3,5 тысячи болельщиков, теннисный центр с трибунами на 500 человек и открытое футбольное поле. Проекта пока нет. Зато на схеме, которую показали екатеринбуржцам, отчетливо видно, что парк РТИ лишится части деревьев. Мы обсуждали это вместе с экспертами и рассказывали об этом здесь.
Кроме того, схему застройки активно критиковали депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин и Андрей Пирожков. Их возмутила планировка тренировочных площадок и вероятность того, что «Компания № 8» построит под шумок коммерческую недвижимость.