Мэрия хочет обменять участки в Академическом на парк РТИ

Мэрия Екатеринбурга собралась обменять парк РТИ на участки в Академическом микрорайоне. Администрация города вместе с МУГИСО хочет выделить из земли в границах улиц де Геннина — Вонсновского — Мехренцева часть площадью 20,7 тысячи квадратов, присоединить к ней еще один кусок в 2,7 тысячи метров и отдать эти территории взамен трех участков в парке РТИ, которые собираются застраивать.

В феврале 2017 года администрация пыталась продать землю в Академическом, из которой выделят участки на обмен, за три с половиной миллиарда рублей, но на аукцион никто не заявился. Потом была еще попытка сдать землю в аренду, но от идеи отказались. Сейчас часть никому ненужной земли в Академическом предлагают «Компании № 8», которая отвечает за застройку РТИ, но есть проблема.

Как рассказала в Facebook общественница Екатерина Петрова, в 2013 году «Компания № 8» обратилась в Арбитражный суд с иском об изменении кадастровой стоимости участка под парком до уровня рыночной. Рыночную стоимость оценили в 2,1 тысячи рублей за квадратный метр. А по торгам о продаже земли в Академическом можно сделать вывод о том, что цена квадратного метра там гораздо выше — 12,5 тысячи рублей. Выходит, что земля, на которую хотят обменять парк РТИ, дороже.