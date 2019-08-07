Главная «ЕТВ»НовостиГород

Мэрия хочет обменять участки в Академическом на парк РТИ

16:19, 07 Август 2019
rti.jpg
Фото: ЕТВ
На общественных слушаниях горожане выступили против строительства на территории завода.

Мэрия Екатеринбурга собралась обменять парк РТИ на участки в Академическом микрорайоне. Администрация города вместе с МУГИСО хочет выделить из земли в границах улиц де Геннина — Вонсновского — Мехренцева часть площадью 20,7 тысячи квадратов, присоединить к ней еще один кусок в 2,7 тысячи метров и отдать эти территории взамен трех участков в парке РТИ, которые собираются застраивать.

В феврале 2017 года администрация пыталась продать землю в Академическом, из которой выделят участки на обмен, за три с половиной миллиарда рублей, но на аукцион никто не заявился. Потом была еще попытка сдать землю в аренду, но от идеи отказались. Сейчас часть никому ненужной земли в Академическом предлагают «Компании № 8», которая отвечает за застройку РТИ, но есть проблема.

Как рассказала в Facebook общественница Екатерина Петрова, в 2013 году «Компания № 8» обратилась в Арбитражный суд с иском об изменении кадастровой стоимости участка под парком до уровня рыночной. Рыночную стоимость оценили в 2,1 тысячи рублей за квадратный метр. А по торгам о продаже земли в Академическом можно сделать вывод о том, что цена квадратного метра там гораздо выше — 12,5 тысячи рублей. Выходит, что земля, на которую хотят обменять парк РТИ, дороже.

Бизнес на мусоре
Министр ЖКХ Николай Смирнов о том, что происходит с мусорной реформой незаметно для глаз.

ЕТВ запросил комментарий по парку РТИ у мэрии Екатеринбурга. В пресс-службе администрации ответили, что решение об обмене приняли после общественных слушаний, на которых горожане выступили против строительства на зеленой территории. Цены на участки комментировать отказались. В пресс-службе МУГИСО сообщили ЕТВ, что оценку участков еще не проводили. На вопрос, что будут делать, если выяснится, что стоимость участков не равноценна, нам сказали: «Если вдруг возникнет такой вопрос, будут приняты соответствующие меры».

В МУГИСО добавили, что оценку можно будет узнать после того, как появятся кадастровые номера участков. Тогда оценщик проведет экспертизу. Но если внимательно посмотреть ответ первого заместителя министра МУГИСО, который приложила к посту в Facebook Екатерина Петрова, кадастровые номера у участков уже есть.

В Екатеринбурге запустят велошеринговый сервис
Жители города смогут взять байк в аренду и оставить его на любой разрешенной парковке. 

Напомним, «Компания № 8», уже не первый год присматривающаяся к территории стадиона РТИ, насчитывает три сотрудника и 11,5 тысячи рублей в уставном капитале. Ее единственным учредителем является Александр Панкратов. В разные годы он числился учредителем ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района“» и АО «УК Стандарт“» одновременно с Натальей Годлевской, гражданской женой Александра Высокинского. Обе управляющие компании не так давно сменили учредителей и форму собственности. Екатеринбуржцам может показаться интересным и такой факт (не имеющий отношения к появлению на месте стадиона РТИ новых зданий и сооружений): руководителем УК «РЭМП Железнодорожного района» является самый скандальный депутат гордумы Александр Колесников.

В 2015 году «Компания № 8» собиралась сделать в парке РТИ жилую застройку, но на общественных обсуждениях местные жители проголосовали против нее. Мэрия Екатеринбурга выступила с предложением выкупить участок за 30 миллионов рублей, чтобы сохранить зеленые насаждения.

«Сетевики срывают сроки»: мэрия Екатеринбурга — о ремонте дорог
Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов объяснил, почему объекты стоят без дела в сухую погоду.

Территорию так и не выкупили, а региональный минстрой дал «Компании № 8» добро на подготовку проекта планировки и межевания. В 2016 году вопросом заинтересовался теперь уже экс-председатель свердловского правительства Денис Паслер. Он постановил отменить решение минстроя.

На вторых общественных слушаниях горожанам рассказали о новой идее, связанной с РТИ. Там на месте стадиона хотят разместить дворец конькобежного спорта на 3,5 тысячи болельщиков, теннисный центр с трибунами на 500 человек и открытое футбольное поле. Проекта пока нет. Зато на схеме, которую показали екатеринбуржцам, отчетливо видно, что парк РТИ лишится части деревьев. Мы обсуждали это вместе с экспертами и рассказывали об этом здесь.

Кроме того, схему застройки активно критиковали депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин и Андрей Пирожков. Их возмутила планировка тренировочных площадок и вероятность того, что «Компания № 8» построит под шумок коммерческую недвижимость.

Основательница музея святости пожаловалась прокурорам на крест Лампаса
Оксана Иванова уличила каллиграфиста в нарушении свободы слова и вероисповедания.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Мэрия хочет обменять участки в Академическом на парк РТИ»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, МУГИСО, Администрация Екатеринбурга, Академический, РТИ, строительство, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урбанистика, ЭКСПО и 3D: программа 100+ Forum Russia в Екатеринбурге
Город
Урбанистика, ЭКСПО и 3D: программа 100+ Forum Russia в Екатеринбурге
Крупнейший форум, посвященный строительству высотных зданий, в этом году станет ближе к простым людям.
Будущее биатлонного центра
07 августа в 19:00
С Иван Алыпов, Дмитрий Сергин, Алексей Мосин
Союз читателей
Японская литература
Японская литература
От Светланы Зенковой
Губернатор случайных чисел
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.