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В сквере у Драмтеатра поставят театральные кресла

13:38, 07 Август 2019
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Фото: ТЛР Green Park
На этот и другие арт-объекты можно будет посмотреть с 10 августа.

Ко Дню города в сквере у Драмтеатра строятся арт-объекты. Речь идет о монументальных конструкциях в виде театрального реквизита — масок, кресла, гримерного зеркала. Эти сцены представляют собой объекты ленд-арт искусства и будут засажены живыми деревьями и цветами, рассказали ЕТВ в ТЛР Green Park.

10 августа, в день официального открытия, любой екатеринбуржец сможет внести личный вклад в цветочное оформление праздника и высадить растения, украшающие сцены. С 10 по 17 августа, гуляя по скверу, можно будет пофотографироваться на фоне 11-метрового стула с липами и рябинами, около 4-метровых масок, оформленных зеленым и желтым можжевельником, поразиться искусству ленд-арт-мастеров.

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Концепцию зеленых сцен из живых растений специально разработал британский ландшафтный архитектор Питер Финк. Сцены возводит администрация Екатеринбурга и ТЛР Green Park.

Также у Драмтеатра состоится лаборатория «Картония». В рамках нее екатеринбуржцы создадут карнавальные костюмы. В программу входят актерские тренинги, сессии по придумыванию активных игр и планированию событий, мастер-классы по ходулям. О том, как подать заявку на участие в лаборатории театров, ЕТВ рассказывал здесь.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, сквер у Драмтеатра, Октябрьская площадь, Екатеринбург
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