В сквере у Драмтеатра поставят театральные кресла

Ко Дню города в сквере у Драмтеатра строятся арт-объекты. Речь идет о монументальных конструкциях в виде театрального реквизита — масок, кресла, гримерного зеркала. Эти сцены представляют собой объекты ленд-арт искусства и будут засажены живыми деревьями и цветами, рассказали ЕТВ в ТЛР Green Park.

10 августа, в день официального открытия, любой екатеринбуржец сможет внести личный вклад в цветочное оформление праздника и высадить растения, украшающие сцены. С 10 по 17 августа, гуляя по скверу, можно будет пофотографироваться на фоне 11-метрового стула с липами и рябинами, около 4-метровых масок, оформленных зеленым и желтым можжевельником, поразиться искусству ленд-арт-мастеров.