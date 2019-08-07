Главная «ЕТВ»НовостиГород

Якоб стал советником президента «Синары» Пумпянского

11:37, 07 Август 2019
dsc_0099.jpg
Фото: ЕТВ
Экс-глава администрации Екатеринбурга может заняться подготовкой к Универсиаде.

Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб стал советником президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского и генерального директора Михаила Ходоровского. Об этом Znak.com сообщил источник. По словам другого собеседника издания, есть вероятность, что Александр Якоб займется проектом Универсиады-2023.

Александра Якоба назначили на должность сити-менеджера 7 декабря 2010 года. Мы рассказывали о том, чего удалось добиться главе администрации за восемь лет работы, и объясняли, чем Якоб запомнился горожанам. Подробности здесь.

Идеальный чиновник
Как изменился Екатеринбург за восемь лет правления Якоба.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Якоб стал советником президента «Синары» Пумпянского»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Универсиада 2023 года, Универсиада, Якоб, Синара, Екатеринбург, Александр Якоб
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.
Будущее биатлонного центра
07 августа в 19:00
С Иван Алыпов, Дмитрий Сергин, Алексей Мосин
Союз читателей
Японская литература
Японская литература
От Светланы Зенковой
Губернатор случайных чисел
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.