Якоб стал советником президента «Синары» Пумпянского
11:37, 07 Август 2019
Экс-глава администрации Екатеринбурга может заняться подготовкой к Универсиаде.
Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб стал советником президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского и генерального директора Михаила Ходоровского. Об этом Znak.com сообщил источник. По словам другого собеседника издания, есть вероятность, что Александр Якоб займется проектом Универсиады-2023.
Александра Якоба назначили на должность сити-менеджера 7 декабря 2010 года. Мы рассказывали о том, чего удалось добиться главе администрации за восемь лет работы, и объясняли, чем Якоб запомнился горожанам. Подробности здесь.
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