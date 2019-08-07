Якоб стал советником президента «Синары» Пумпянского

Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб стал советником президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского и генерального директора Михаила Ходоровского. Об этом Znak.com сообщил источник. По словам другого собеседника издания, есть вероятность, что Александр Якоб займется проектом Универсиады-2023.

Александра Якоба назначили на должность сити-менеджера 7 декабря 2010 года. Мы рассказывали о том, чего удалось добиться главе администрации за восемь лет работы, и объясняли, чем Якоб запомнился горожанам. Подробности здесь.