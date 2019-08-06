Высокинский разрешил строить на месте снесенного «Темпа»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил строить на месте снесенного кинотеатра «Темп». Постановление главы опубликовано в издании «Вестник Екатеринбурга». Разрешение на строительство получило АО «Жилой комплекс „Есенин“». Документ действителен три года.

В марте 2018 года кинотеатр «Темп» снесли. Это вызвало широкий общественный резонанс. В управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области поясняли, что снос прошел незаконно, так как не было установлено, является ли построенный в 30-х годах прошлого века «Темп» памятником архитектуры. Впрочем, официально заброшенный кинотеатр был продан застройщику ЗАО «ЖК „Есенин“» еще в прошлом году за 27 млн рублей, то есть принципиальное решение о его сносе уже было принято.

«Темп» появился в 30-е годы XX века и был первым на Уралмаше и первым звуковым — в Екатеринбурге. Подробно о культурной роли в жизни соцгорода рассказывала Полина Иванова в «Культе Уралмаша». В 2011 году в здании кинотеатра вспыхнул пожар, огонь уничтожил часть внутренних перекрытий, и с тех пор здание стоит в аварийном состоянии. Чтобы привлечь внимание к «Темпу», студенты ЕАСИ намеревались сделать из его ступенек сувениры, а также спасти исторические барельефы с рабочими.