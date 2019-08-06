В рабочую группу ЦПКиО Екатеринбурга вошли чиновники и два журналиста
13:33, 06 Август 2019
Всего определять будущее главного парка города будет 31 человек.
Стал известен полный состав рабочей группы по реконструкции ЦПКиО Екатеринбурга. В список, в основном, попали чиновники — например, вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, вице-мэр по вопросам социальной политике Дмитрий Баранов, начальник департамента архитектуры Алексей Храмов, начальник управления культуры Татьяна Ярошевская, главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков и другие. Всего — 31 человек.
Среди членов рабочей группы также оказались шоумен Александр Цариков, журналистка Оксана Маклакова, начальник Свердловской железной дороги Максим Апалыкин, профессор УГЛТУ Татьяна Сродных. Председателем избран вице-мэр по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин, говорится в издании «Екатеринбургский вестник».
Конкурс концепций по развитию ЦПКиО мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил еще в 2018 году. Рабочая группа должна выбрать самые лучшие идеи и объединить их в один проект. Во время обсуждения лучшим вариантом признали проект русско-голландскго архитектурного бюро SVESMI. Он предполагает, что на входе в парк появится аллея из 200 яблонь, отдельную площадь, проработать историческую тему, реконструировать павильон бывшего кинотеатра и разбить многофункциональный лук. Подробнее о проекте читайте здесь.
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