В рабочую группу ЦПКиО Екатеринбурга вошли чиновники и два журналиста

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Среди членов рабочей группы также оказались шоумен Александр Цариков , журналистка Оксана Маклакова , начальник Свердловской железной дороги Максим Апалыкин , профессор УГЛТУ Татьяна Сродных. Председателем избран вице-мэр по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин , говорится в издании « Екатеринбургский вестник».





, что на входе в парк появится аллея из 200 яблонь , отдельную площадь , проработать историческую тему , реконструировать павильон бывшего кинотеатра и разбить многофункциональный лук. Подробнее о проекте Конкурс концепций по развитию ЦПКиО мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил еще в 2018 году. Рабочая группа должна выбрать самые лучшие идеи и объединить их в один проект. Во время обсуждения лучшим вариантом признали проект русско-голландскго архитектурного бюро SVESMI. Он предполагаетчто на входе в парк появится аллея из 200 яблоньотдельную площадьпроработать историческую темуреконструировать павильон бывшего кинотеатра и разбить многофункциональный лук. Подробнее о проекте читайте здесь.

Стал известен полный состав рабочей группы по реконструкции ЦПКиО Екатеринбурга. В списокв основномпопали чиновники — напримервице-мэр по благоустройству Алексей Бубноввице-мэр по вопросам социальной политике Дмитрий Барановначальник департамента архитектуры Алексей Храмовначальник управления культуры Татьяна Ярошевскаяглавный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков и другие. Всего — 31 человек.