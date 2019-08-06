В Екатеринбурге снесли очередной киоск с продуктами

Очередной киоск с продуктами снесли в Екатеринбурге. Арбитражный суд Свердловской области заставил хозяина ларька на Декабристов, 22 убрать помещение и передать его администрации уральской столицы, но мужчина не собирался это делать.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе региональной УФССП, в конце июля самовольный киоск снесли принудительно. Деньги, которые потратили на его снос, придется возвращать владельцу ларька.



