В Екатеринбурге снесли очередной киоск с продуктами
Очередной киоск с продуктами снесли в Екатеринбурге. Арбитражный суд Свердловской области заставил хозяина ларька на Декабристов, 22 убрать помещение и передать его администрации уральской столицы, но мужчина не собирался это делать.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе региональной УФССП, в конце июля самовольный киоск снесли принудительно. Деньги, которые потратили на его снос, придется возвращать владельцу ларька.
Мэрия продолжает бороться с неугодными предпринимателями. Недавно точно так же в Екатеринбурге убрали киоск «Овощи-фрукты» на Куйбышева, 139. А чуть позднее избавились от парфюмерного магазина на Луначарского.
Глава города Александр Высокинский поставил задачу выселить киоски с шаурмой, кофе, ремонтом обуви, фруктами и овощами к 2020 году. Сейчас у хозяев киосков появился шанс задержаться на местах еще на три года, но это не меняет ситуацию. Владельцев ларьков, которых не включили (и не включат) в схему размещения стационарных объектов, заставят покинуть насиженные места. Есть ли у предпринимателей возможность сохранить свой маленький бизнес, ЕТВ рассказывал здесь.