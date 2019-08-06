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В Екатеринбурге снесли очередной киоск с продуктами

10:12, 06 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Хозяин ларька на Декабристов, 22 не хотел покидать помещение добровольно.

Очередной киоск с продуктами снесли в Екатеринбурге. Арбитражный суд Свердловской области заставил хозяина ларька на Декабристов, 22 убрать помещение и передать его администрации уральской столицы, но мужчина не собирался это делать.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе региональной УФССП, в конце июля самовольный киоск снесли принудительно. Деньги, которые потратили на его снос, придется возвращать владельцу ларька.


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Мэрия продолжает бороться с неугодными предпринимателями. Недавно точно так же в Екатеринбурге убрали киоск «Овощи-фрукты» на Куйбышева, 139. А чуть позднее избавились от парфюмерного магазина на Луначарского.

Глава города Александр Высокинский поставил задачу выселить киоски с шаурмой, кофе, ремонтом обуви, фруктами и овощами к 2020 году. Сейчас у хозяев киосков появился шанс задержаться на местах еще на три года, но это не меняет ситуацию. Владельцев ларьков, которых не включили (и не включат) в схему размещения стационарных объектов, заставят покинуть насиженные места. Есть ли у предпринимателей возможность сохранить свой маленький бизнес, ЕТВ рассказывал здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, УФССП по Свердловской области, ларек, киоски, снос
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