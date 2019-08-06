В Екатеринбурге перекроют улицы из-за марафона «Европа — Азия»
19:18, 06 Август 2019
Показываем, где не получится проехать 11 августа.
Центр Екатеринбурга на семь часов перекроют ради участников марафона «Европа — Азия», который пройдет 11 августа. Информация опубликована на сайте мэрии Екатеринбурга.
Так, с 07:00 до 11:00 не получится проехать по проспекту Ленина от Московской до площади Кирова; по площади Кирова от Ленина до Мира; по Мира от Малышева до Первомайской; по Толмачева от Ленина до Царской; по Царской от Толмачева до Николая Никонова; по 8 Марта от Ленина до Бориса Ельцина; по Бориса Ельцина от 8 Марта до Октябрьской площади; площадь 1905 года.
С 07:00 до 14:00 перекрытия ждут улицу Пирогова от Крауля до Татищева; Татищева от Пирогова до Репина; проспект Ленина от Репина до Московской; по Репина от Ленина до Металлургов; по четной стороне Металлургов от Репина до дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург.
Кроме того, на тех же участках дорог в течение указанного времени, только на час раньше, запретят стоянку. Также закроют въезды и выезды из дворов по маршруту марафона.
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Ранее стало известно, что из-за марафона «Европа — Азия» на трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение в следующее воскресенье, 11 августа. С 7 до 14 часов автомобилисты не смогут проехать участок с 343 по 354 километр в сторону Перми. Объезд сделают через Старомосковский тракт.
Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее спланировать свой путь. Как проходил марафон «Европа — Азия» в 2018 году ЕТВ рассказывал здесь.
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