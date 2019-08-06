В Екатеринбурге перекроют улицы из-за марафона «Европа — Азия»

Центр Екатеринбурга на семь часов перекроют ради участников марафона « Европа — Азия», который пройдет 11 августа. Информация опубликована на сайте мэрии Екатеринбурга.







Так , с 07:00 до 11:00 не получится проехать по проспекту Ленина от Московской до площади Кирова; по площади Кирова от Ленина до Мира; по Мира от Малышева до Первомайской; по Толмачева от Ленина до Царской; по Царской от Толмачева до Николая Никонова; по 8 Марта от Ленина до Бориса Ельцина; по Бориса Ельцина от 8 Марта до Октябрьской площади; площадь 1905 года.





С 07:00 до 14:00 перекрытия ждут улицу Пирогова от Крауля до Татищева; Татищева от Пирогова до Репина; проспект Ленина от Репина до Московской; по Репина от Ленина до Металлургов; по четной стороне Металлургов от Репина до дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург.



