В Екатеринбурге испытали новую машину, очищающую стены

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Установку , которой очищали скульптуру « Родина-мать зовёт!» в Волгограде , презентовали на Плотинке. Новая технология криобластинга поможет убрать почти все следы с различных поверхностей. Этот метод чем-то напоминает пескоструйную обработку , но вместо мелких твердых частиц тут применяют гранулы сухой двуокиси углерода. Кроме того , данное вещество без запаха , не токсично , его используют даже в помещениях.





Чиновники мэрии оценили новую технику, но обратили внимание на ее дороговизну. Скорее всего, в ближайшее время криобластинга Екатеринбургу не видать.

Власти Екатеринбурга протестировали новое оборудование для очистки стен — специальный аппарат криогенного бластингаразработанный и созданный в России. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе мэрии.