В Екатеринбурге испытали новую машину, очищающую стены
11:29, 06 Август 2019
Оборудование пока не по карману уральской столице.
Власти Екатеринбурга протестировали новое оборудование для очистки стен — специальный аппарат криогенного бластинга, разработанный и созданный в России. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе мэрии.
Установку, которой очищали скульптуру «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, презентовали на Плотинке. Новая технология криобластинга поможет убрать почти все следы с различных поверхностей. Этот метод чем-то напоминает пескоструйную обработку, но вместо мелких твердых частиц тут применяют гранулы сухой двуокиси углерода. Кроме того, данное вещество без запаха, не токсично, его используют даже в помещениях.
Чиновники мэрии оценили новую технику, но обратили внимание на ее дороговизну. Скорее всего, в ближайшее время криобластинга Екатеринбургу не видать.
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