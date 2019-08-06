Участник «Стенограффии» в Екатеринбурге показал «Доказательство жизни»

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«Это разговор о телесности и духовности, которое сводится автором в одно, это форма ее до создания. Бесполое нечто, которое зависло в этой периферийной стадии. С этой темой перекликается проект „Доказательство жизни“, где наоборот формируется конкретные образы, возникая из ничего. Здесь телесность становится доказательством и утверждением существования», — говорится в описании работы.