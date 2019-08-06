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Участник «Стенограффии» в Екатеринбурге показал «Доказательство жизни»

18:35, 06 Август 2019
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Фото: "
Организаторы фестиваля предлагают жителям города найти работу.
Участник «Стенограффии», петербуржец Константин Никонов установил скульптуру лица в Екатеринбурге. Так художник попытался осмыслить проблематику современной культуры. Работа называется «Доказательство жизни».

«Это разговор о телесности и духовности, которое сводится автором в одно, это форма ее до создания. Бесполое нечто, которое зависло в этой периферийной стадии. С этой темой перекликается проект Доказательство жизни“, где наоборот формируется конкретные образы, возникая из ничего. Здесь телесность становится доказательством и утверждением существования», — говорится в описании работы.

Организаторы «Стенограффии» не уточнили, где находится работа. Они предлагают екатеринбуржцам самим найти скульптуру.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, граффити, фестиваль, Свердловская область , Екатеринбург, Стенограффия
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