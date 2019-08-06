Рабочие взяли паузу в реконструкции Зеленой рощи
Работы в Зеленой роще встали. О том, что ремонт в парке не ведется, рассказал в Telegram-канале «Живые улицы» урбанист Владимир Злоказов. Он рассказал, что на основных дорожках заборы отодвинули. Люди гуляют там и занимаются спортом. После того, как подрядчик пытался прокопать траншею, повредив корни деревьев, больше в Зеленой роще ничего не происходит. Архитектор оценивает эту паузу как хорошо, так и плохо:
Это может означать что-то позитивное (например, что чиновники с подрядчиком рассматривают варианты изменения проекта), а может не означать ничего — просто подрядчик тянет резину почему-то.
ЕТВ запросил у мэрии Екатеринбурга комментарий по поводу остановки работ в парке. «За своей строительной площадкой должен следить подрядчик», — ответили в пресс-службе городской администрации.
Кроме того, Владимир Злоказов добавил, что встреча, о которой он договаривался с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым, кажется, не состоится. «Наши чиновники любят утверждать, что не надо митинговать, что давайте конструктив и вот это все. К сожалению, при переходе к конструктиву у них пропадает всякая мотивация к диалогу вообще», — сообщил урбанист.
Недавно Владимир Злоказов собрал предложения по изменению проекта реконструкции и призвал екатеринбуржцев посмотреть презентацию с правками и написать электронное обращение в администрацию с текстом: «Прошу внести изменения в проект благоустройства парка Зеленая Роща, изложенные в документе по ссылке…». Измененную концепцию смотрите здесь. Электронная приемная на сайте мэрии по ссылке.