Рабочие взяли паузу в реконструкции Зеленой рощи

ЕТВ запросил у мэрии Екатеринбурга комментарий по поводу остановки работ в парке. «За своей строительной площадкой должен следить подрядчик», — ответили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, Владимир Злоказов добавил, что встреча, о которой он договаривался с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым, кажется, не состоится. «Наши чиновники любят утверждать, что не надо митинговать, что давайте конструктив и вот это все. К сожалению, при переходе к конструктиву у них пропадает всякая мотивация к диалогу вообще», — сообщил урбанист.

Недавно Владимир Злоказов собрал предложения по изменению проекта реконструкции и призвал екатеринбуржцев посмотреть презентацию с правками и написать электронное обращение в администрацию с текстом: «Прошу внести изменения в проект благоустройства парка Зеленая Роща, изложенные в документе по ссылке…». Измененную концепцию смотрите здесь. Электронная приемная на сайте мэрии по ссылке.