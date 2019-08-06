Пумпянский и Грюнберг могут стать почетными гражданами Екатеринбурга

Оглашены номинанты на звание почетного гражданина Екатеринбурга. Как говорится на сайте гордумы , в список вошли президент « Группы Синара» Дмитрий Пумпянский , председатель « Уральского банка Сбербанка» Владимир Черкашин , скульптор Константин Грюнберг , директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин , руководитель Театра музкомедии Михаил Сафронов и другие.



