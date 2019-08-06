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Пумпянский и Грюнберг могут стать почетными гражданами Екатеринбурга

15:55, 06 Август 2019
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Фото: sosppea.ru
Комиссия рассмотрит еще 29 кандидатур.
Оглашены номинанты на звание почетного гражданина Екатеринбурга. Как говорится на сайте гордумы, в список вошли президент «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский, председатель «Уральского банка Сбербанка» Владимир Черкашин, скульптор Константин Грюнберг, директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин, руководитель Театра музкомедии Михаил Сафронов и другие.

7 августа состоится заседание комиссии по рассмотрению кандидатов. Первым почетным гражданином Екатеринбурга в 1877 году стал генерал Евгений Богданович. Первым почетным гражданином в современной России в 1991 году стал тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. Сегодня почетными гражданами стали 89 человек.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург, Почетный гражданин, гордума , Дмитрий Пумпянский
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