Пумпянский и Грюнберг могут стать почетными гражданами Екатеринбурга
15:55, 06 Август 2019
Комиссия рассмотрит еще 29 кандидатур.
Оглашены номинанты на звание почетного гражданина Екатеринбурга. Как говорится на сайте гордумы, в список вошли президент «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский, председатель «Уральского банка Сбербанка» Владимир Черкашин, скульптор Константин Грюнберг, директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин, руководитель Театра музкомедии Михаил Сафронов и другие.
7 августа состоится заседание комиссии по рассмотрению кандидатов. Первым почетным гражданином Екатеринбурга в 1877 году стал генерал Евгений Богданович. Первым почетным гражданином в современной России в 1991 году стал тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. Сегодня почетными гражданами стали 89 человек.
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