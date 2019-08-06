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На Химмаше вырубили аллею на Грибоедова

16:51, 06 Август 2019
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Фото: Facebook Дмитрия Палтусова
Екатеринбуржцы были готовы устроить новый бунт, чтобы защитить деревья, но оборонять уже нечего.

Аллею на Химмаше, которая проходит по улице Грибоедова, вырубили. Фотографию с поваленными деревьями опубликовал на странице в Facebook екатеринбуржец Дмитрий Палтусов. «Прощаемся с уютной аллеей на Грибоедова. Скоро везде будет так как на втором фото», — написал Палтусов.

Проход по химмашевской аллее закрыли в конце июля. На ее благоустройство потратят 13,5 миллиона рублей. Там должны обновить пешеходные дорожки, скамейки, посадить сирень, злаки, клены и яблони, а старые деревья убрать.

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Екатеринбуржцы отнеслись к благоустройству на Грибоедова негативно и начали открыто выражать свое недовольство. Их реакцию прокомментировал участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Он поддержал вырубку проблемных зеленых насаждений и отправил протестантов «защищать скверы и парки от неугодной власти».

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , вырубка деревьев, аллея Грибоедова, Химмаш, Екатеринбург
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