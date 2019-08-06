На Химмаше вырубили аллею на Грибоедова

Аллею на Химмаше, которая проходит по улице Грибоедова, вырубили. Фотографию с поваленными деревьями опубликовал на странице в Facebook екатеринбуржец Дмитрий Палтусов. «Прощаемся с уютной аллеей на Грибоедова. Скоро везде будет так как на втором фото», — написал Палтусов.

Проход по химмашевской аллее закрыли в конце июля. На ее благоустройство потратят 13,5 миллиона рублей. Там должны обновить пешеходные дорожки, скамейки, посадить сирень, злаки, клены и яблони, а старые деревья убрать.