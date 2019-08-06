Медиаторы Уральской биеннале ищут знатоков Паркового района

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«Давайте вместе будем составлять маршруты для пешеходных прогулок по Парковому району, где расположена основная площадка V биеннале. Если у вас есть личные истории, воспоминания и фотографии, связанные с Парковым районом, присылайте их нам по адресу: parkovyi.center@gmail.com», — обратилась за помощью к горожанам медиатор V Уральской индустриальной биеннале Дарья Веселкина.

Кроме того, медиаторы приглашают всех желающих на первую исследовательскую прогулку по Парковому району в «формате дрейфа».

