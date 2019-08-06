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Медиаторы Уральской биеннале ищут знатоков Паркового района

16:55, 06 Август 2019
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Фото: multilisting.su
Для одного из проектов фестиваля современного искусства необходимы истории горожан об улицах и кварталах вблизи ЦПКиО.
Специально к V Уральской индустриальной биеннале медиаторы разрабатывают экскурсионные маршруты по Парковому району, в котором расположена одна из площадок этого фестиваля современного искусства — оптико-механический завод. И в этом деле без помощи местных жителей, которые знают историю района, просто не обойтись.

«Давайте вместе будем составлять маршруты для пешеходных прогулок по Парковому району, где расположена основная площадка V биеннале. Если у вас есть личные истории, воспоминания и фотографии, связанные с Парковым районом, присылайте их нам по адресу: parkovyi.center@gmail.com», — обратилась за помощью к горожанам медиатор V Уральской индустриальной биеннале Дарья Веселкина.

Кроме того, медиаторы приглашают всех желающих на первую исследовательскую прогулку по Парковому району в «формате дрейфа».

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«Прогулка в формате дрейфа“ — это способ изучать местность через погружение в среду района: его парки, улочки, дворы, детские площадки, старые подъезды. Все, что мы сможем заметить вместе с вами, будет использовано в составлении наших будущих маршрутов. Главное в этой прогулке — не бояться забредать в случайные места, быть открытым новым встречам и разговорам с прохожими. На прогулке мы будем узнавать район, заниматься сбором историй и легенд местных жителей и, может быть, даже составим словарь топонимов», — поясняет свою идею Дарья Веселкина.

Первая исследовательская прогулка с медиаторами биеннале состоится 11 августа. Место сбора участников — театр «Галерка» (улица Декабристов 16/18З, вход с улицы Луначарского). Время сбора — 14:00.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, Биеннале современного искусства, Уральская индустриальная биеннале, Уральская биеннале
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