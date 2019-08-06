Forbes включил Ural Opera Ballet в топ-20 самых богатых театров России
14:01, 06 Август 2019
Ранее директор театра Андрей Шишкин жаловался на меньшие, чем у ведущих театров России, финансовые возможности.
Forbes включил Ural Opera Ballet в число самых богатых театров России. Екатеринбургское культурное учреждение заняло 12 место. Общий доход театра составил 677 миллионов, а доля бюджетного финансирования — 79%.
В интервью ЕТВ директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин говорил, что с финансовой точки зрения театру приходится трудно. «Нам трудно. Наши финансовые возможности в разы меньше, чем у Большого, Мариинского, Станиславского. Меньше, чем у Михайловского (Санкт-Петербург), Новосибирского и Пермского театров. В принципе, из всех ведущих театров у нас самые маленькие деньги. От бедности мы всякий раз вынуждены оглядываться на приток денег за счет продажи билетов. Кабы были деньги… Тогда бы мы могли по-другому выстроить художественную программу», — говорили Шишкин
Странные танцы
ХК «Автомобилист» и БК УГМК отобрали красавиц в группы поддержки. Как это было?
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Японская литература
Архитекторы будущего
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.