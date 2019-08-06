Для позитивного имиджа Екатеринбурга на въездах обновят стелы
На въездах в Екатеринбург обновят пять стел. Накануне постановление о разработке дизайн-проекта подписал мэр города Александр Высокинский. Оно опубликовано на сайте администрации. Новые стелы необходимы Екатеринбургу для укрепления позитивного имиджа, указано в документе. Объекты должны появиться на дублере Сибирского тракта, Кольцовском, Серовском, Новомосковском и Челябинском трактах. Но для начала нужно провести конкурс, который пройдет с 9 августа по 15 ноября 2019 года.
Дизайн столбов должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности Екатеринбурга. Подрядчику нужно предусмотреть в проекте художественную выразительность, эстетичность и надежность построек и сохранить в обновленных стелах существующую архитектурную композицию, ландшафт и световое оформление.
Участник конкурса должен предоставить мэрии план с указанием границ проектирования, визуализацию объектов, профили разрезов основных участков прилегающих к стелам территорий, план-схемы размещения покрытий около плит на въездах, освещения и озеленения. Кроме того, в материалах должны быть описание принципов разработки дизайн-проекта и необходимых материалов, актуальность.
Свою концепцию могут предоставить дизайнеры, архитекторы, градостроители, скульпторы, студенты профильных вузов и различные бюро. Оценивать работы будут начальник департамента архитектуры Алексей Храмов, его заместитель Андрей Молоков, главные специалисты отдела дизайна городской среды Анастасия Братко и Елена Бабина, а также начальник отдела дизайна городской среды Дмитрий Фогель.