Главная «ЕТВ»НовостиГород

Через неделю в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок

08:53, 06 Август 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Горячей воды не будет в ночь с 12 на 13 августа.

Екатеринбуржцам снова придется пережить опрессовки. Через неделю в городе пройдет третий этап испытаний теплосетей. Горячую воду отключат только в ночь на 13 августа (с 23:00 до 07:00), сообщали ЕТВ ранее в пресс-службе ЕТК. Далее до 15 августа, пока будет идти проверка труб, вода должна быть в домах. Но ее температуру снизят до 40 градусов.

Напомним, первый этап опрессовок закончился в конце мая. Второй этап перенесли с июля на конец июня из-за международной промышленной выставки «Иннопром». Тогда энергетики нашли 24 повреждения труб. Их зафиксировали на улице Строителей, Серафимы Дерябиной, Пехотинцев, Данилы Зверева, Токарей, Красноармейской, Советской, Посадской, Волгоградской, Шевченко, Победы, Бакинских Комиссаров, Мельковской, Краснофлотцев и Бебеля.

Странные танцы
ХК «Автомобилист» и БК УГМК отобрали красавиц в группы поддержки. Рассказываем, как это сложно.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Через неделю в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, ЕТК, горячая вода, вода, опрессовки, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Народное благоустройство
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайфхак-2
Коммунальный лайфхак-2
От Светланы Зенковой