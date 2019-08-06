Через неделю в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок

Екатеринбуржцам снова придется пережить опрессовки. Через неделю в городе пройдет третий этап испытаний теплосетей. Горячую воду отключат только в ночь на 13 августа (с 23:00 до 07:00), сообщали ЕТВ ранее в пресс-службе ЕТК. Далее до 15 августа, пока будет идти проверка труб, вода должна быть в домах. Но ее температуру снизят до 40 градусов.

Напомним, первый этап опрессовок закончился в конце мая. Второй этап перенесли с июля на конец июня из-за международной промышленной выставки «Иннопром». Тогда энергетики нашли 24 повреждения труб. Их зафиксировали на улице Строителей, Серафимы Дерябиной, Пехотинцев, Данилы Зверева, Токарей, Красноармейской, Советской, Посадской, Волгоградской, Шевченко, Победы, Бакинских Комиссаров, Мельковской, Краснофлотцев и Бебеля.