Вспомним лето? В Екатеринбурге слегка потеплеет в начале недели

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Похолодает в среду. Столбики термометров опустятся до 15 градусов. Возможен дождь. А ветер даже еще усилится — порывы достигнут аж 18 метров в секунду. Если четверг , скорее всего , полностью скопирует среду , то в пятницу екатеринбуржцы наконец-то смогут отдохнуть от дождя. Воздух прогреется до 18 градусов , а ветер утихнет.

Неделя в Екатеринбурге начнется с 20-градусного теплачего горожане не ощущали довольно давно. В понедельникпо данным Gismeteo, ожидается переменная облачностьнебольшой дождь и 21 градус выше нуля. Вторник по температуре будет примерно такой жетолько вот синоптики пророчат грозусильный дождь и ветер.