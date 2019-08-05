Вспомним лето? В Екатеринбурге слегка потеплеет в начале недели
08:10, 05 Август 2019
Дожди при этом никуда не денутся.
Неделя в Екатеринбурге начнется с 20-градусного тепла, чего горожане не ощущали довольно давно. В понедельник, по данным Gismeteo, ожидается переменная облачность, небольшой дождь и 21 градус выше нуля. Вторник по температуре будет примерно такой же, только вот синоптики пророчат грозу, сильный дождь и ветер.
Похолодает в среду. Столбики термометров опустятся до 15 градусов. Возможен дождь. А ветер даже еще усилится — порывы достигнут аж 18 метров в секунду. Если четверг, скорее всего, полностью скопирует среду, то в пятницу екатеринбуржцы наконец-то смогут отдохнуть от дождя. Воздух прогреется до 18 градусов, а ветер утихнет.
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