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Виновники жуткой аварии в центре Екатеринбурга угнали автомобиль

08:52, 05 Август 2019
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Фото: pixabay
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Виновники аварии на Малышева-Московской угнали автомобиль Kia, на котором совершили ДТП. Об этом РИА «Новости» рассказали в отделении пропаганды екатеринбургского ГИБДД. Машину угнали с улицы 40 лет ВЛКСМ. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводится экспертиза.

По предварительным данным, водитель Kia, который двигался в сторону Московской, не справился с управлением и протаранил две машины, стоявшие на светофоре: сначала он врезался в SsangYong, а потом по касательной в ВАЗ. Последний отбросило на стоявших впереди Toyota и Volkswagen.

Водитель и пассажир ВАЗ, которым было по 23 года, погибли на месте. Еще трех человек, которые находились в салоне Kia и Toyota, доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. В Kia ехали два 23-летних парня.
Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, Малышева, крупная авария
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