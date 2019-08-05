Виновники жуткой аварии в центре Екатеринбурга угнали автомобиль
08:52, 05 Август 2019
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Виновники аварии на Малышева-Московской угнали автомобиль Kia, на котором совершили ДТП. Об этом РИА «Новости» рассказали в отделении пропаганды екатеринбургского ГИБДД. Машину угнали с улицы 40 лет ВЛКСМ. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводится экспертиза.
По предварительным данным, водитель Kia, который двигался в сторону Московской, не справился с управлением и протаранил две машины, стоявшие на светофоре: сначала он врезался в SsangYong, а потом по касательной в ВАЗ. Последний отбросило на стоявших впереди Toyota и Volkswagen.
Водитель и пассажир ВАЗ, которым было по 23 года, погибли на месте. Еще трех человек, которые находились в салоне Kia и Toyota, доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. В Kia ехали два 23-летних парня.
Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Зрелище
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.