Виновники жуткой аварии в центре Екатеринбурга угнали автомобиль

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40 лет ВЛКСМ. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия , проводится экспертиза.





По предварительным данным , водитель Kia, который двигался в сторону Московской , не справился с управлением и протаранил две машины , стоявшие на светофоре: сначала он врезался в SsangYong, а потом по касательной в ВАЗ. Последний отбросило на стоявших впереди Toyota и Volkswagen.



