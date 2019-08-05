В сквере у Драмтеатра начали монтировать сцены
Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге начал меняться ко Дню города. Сейчас там начали монтировать три сцены и даже привезли саженцы. Как рассказал ЕТВ исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков, на Октябрьской площади установят арт-объекты, которые будут сочетать в себе темы театра и ландшафтный дизайн. Смотрите, как выглядит сквер сейчас.
Мероприятие называется «Магия театра». Оно начнется 10 августа на Октябрьской площади. Позднее, 16–17 августа, там будут выступления порядка 30 театров из разных городов.
Также у Драмтеатра состоится лаборатория «Картония». В рамках нее екатеринбуржцы создадут карнавальные костюмы. В программу входят актерские тренинги, сессии по придумыванию активных игр и планированию событий, мастер-классы по ходулям. О том, как подать заявку на участие в лаборатории театров, ЕТВ рассказывал здесь.