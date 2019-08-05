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В сквере у Драмтеатра начали монтировать сцены

16:33, 05 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Парк и Октябрьскую площадь готовят ко Дню города.

Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге начал меняться ко Дню города. Сейчас там начали монтировать три сцены и даже привезли саженцы. Как рассказал ЕТВ исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков, на Октябрьской площади установят арт-объекты, которые будут сочетать в себе темы театра и ландшафтный дизайн. Смотрите, как выглядит сквер сейчас.

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Мероприятие называется «Магия театра». Оно начнется 10 августа на Октябрьской площади. Позднее, 16–17 августа, там будут выступления порядка 30 театров из разных городов.

Илья Марков
Исполнительный директор городских праздничных мероприятий
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Также у Драмтеатра состоится лаборатория «Картония». В рамках нее екатеринбуржцы создадут карнавальные костюмы. В программу входят актерские тренинги, сессии по придумыванию активных игр и планированию событий, мастер-классы по ходулям. О том, как подать заявку на участие в лаборатории театров, ЕТВ рассказывал здесь.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Октябрьская площадь, сквер у Драмтеатра, День города-2019
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