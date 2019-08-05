В сквере у Драмтеатра начали монтировать сцены

Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге начал меняться ко Дню города. Сейчас там начали монтировать три сцены и даже привезли саженцы. Как рассказал ЕТВ исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков, на Октябрьской площади установят арт-объекты, которые будут сочетать в себе темы театра и ландшафтный дизайн. Смотрите, как выглядит сквер сейчас.