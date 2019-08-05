Школу №41 на ВИЗе снесут до конца 2019 года

Школу № 41 в Верх-Исетском районе на Котельникова, 5А снесут. Здание построили в 1936 году. Ремонт ему уже не поможет, поэтому мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал главе района Алексею Морозову о том, что школу и пристрой к ней необходимо снести уже в этом году, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города.

Вместо старого здания в Верх-Исетском районе появится новое. Первую очередь школы планируют сдать в 2021 году. Она вместит 900 учеников. Вторая очередь, о сроках сдачи которой пока неизвестно, сможет принять еще 600 детей. А пока будут строить новую школу, учеников переведут в здание учреждения № 57 на Белореченской, 25.