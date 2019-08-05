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Школу №41 на ВИЗе снесут до конца 2019 года

11:31, 05 Август 2019
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Фото: pixabay
Вместо старого здания построят новое.

Школу № 41 в Верх-Исетском районе на Котельникова, 5А снесут. Здание построили в 1936 году. Ремонт ему уже не поможет, поэтому мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал главе района Алексею Морозову о том, что школу и пристрой к ней необходимо снести уже в этом году, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города.

Вместо старого здания в Верх-Исетском районе появится новое. Первую очередь школы планируют сдать в 2021 году. Она вместит 900 учеников. Вторая очередь, о сроках сдачи которой пока неизвестно, сможет принять еще 600 детей. А пока будут строить новую школу, учеников переведут в здание учреждения № 57 на Белореченской, 25.

Придорожное видение
Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , ВИЗ, снос, школа, школа №41, Администрация Екатеринбурга
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