Лидер группы «Чайф» постелил газон и спел на Красноармейской

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин постелил новый газон на Красноармейской и устроил там же импровизированный концерт. За лопату он взялся ради проекта «Народное благоустройство улиц», который запустил фонд «Город может». В субботу и в воскресенье, 3 и 4 августа, на Красноармейской сеяли траву, устанавливали скамейки, столы, стулья, прокладывали тропинки. На это мероприятие приглашали всех неравнодушных горожан. И вот, что они рассказали.

«Я отшлифовала 5 поддонов или больше? Бросила считать. Кайфанула. Это как ногти пилить, только круче)) Как я раньше жила без шлифовальной машинки?» — написала в Facebook соучредитель фонда «Город может» Надежда Абакумова.