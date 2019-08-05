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Лидер группы «Чайф» постелил газон и спел на Красноармейской

11:02, 05 Август 2019
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Фото: Facebook Валерии Пенской
«Город может» начал народное благоустройство улиц с «квартала миллионеров».

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин постелил новый газон на Красноармейской и устроил там же импровизированный концерт. За лопату он взялся ради проекта «Народное благоустройство улиц», который запустил фонд «Город может». В субботу и в воскресенье, 3 и 4 августа, на Красноармейской сеяли траву, устанавливали скамейки, столы, стулья, прокладывали тропинки. На это мероприятие приглашали всех неравнодушных горожан. И вот, что они рассказали.

«Я отшлифовала 5 поддонов или больше? Бросила считать. Кайфанула. Это как ногти пилить, только круче)) Как я раньше жила без шлифовальной машинки?» — написала в Facebook соучредитель фонда «Город может» Надежда Абакумова.

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Дом восточных практик «Ом» тоже принял участие в благоустростве Красноармейской. В холодную и дождливую субботу екатеринбуржцам предложили мастер-класс по йоге. «И нас не пугает ни дождик ни ветер. 😄 Пойожили сегодня в рамках урбанистского проекта #городможет. К сожалению, смельчаков с улицы, готовых присоединиться к нам, не нашлось, но в такую погоду оно и не удивительно», — отозвался дом восточных практик.

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«Много крутой живой музыки, угощений от партнеров и мастер-класс по укладке идеального газона», — рассказал еще в субботу сам «Город может» и выложил увлекательное видео о том, как горожане делали Красноармейскую лучше.

Ливень не помешал участникам не только шлифовать и заниматься йогой, но и слушать выступления музыкантов под открытым небом. На мероприятии, например, внезапно выступила группа «Чайф». Владимир Шахрин отбросил ненадолго лопату, попросил у других ребят гитару и спел для всех.

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Екатеринбуржцы оценили народное благоустройство хорошо. Ирина Тебенева задалась вопросом «Почему День города проходит не так?». «Приходили папы с сыновьями, бабушки с внуками и с удовольствием собирали, красили, тем самым участвовали в преображении своей улицы. Каким бы крутым был День города, если бы деньги потратили не на одни развлечения, а на полезные мастер-классы в каждом микрорайоне, с выступлениями местных музыкантов, подарками. Есть ощущение, что люди соскучились по этому», — поделилась впечатлениями участница.

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Напомним, проект «Народное благоустройство улиц» предполагает, что екатеринбуржцы будут сами решать, где располагать архитектурные формы. Суть идеи состоит в том, чтобы посеять траву, установить мобильные скамейки, столы, стулья и посмотреть, где люди прокладывают тропинки, где больше сидят и развлекаются. А уже затем, ориентируясь на этот эксперимент, архитекторы благоустраивают площадку, рабочие асфальтируют проложенные тропинки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Город может, Чайф, Красноармейская, благоустройство, Свердловская область , Екатеринбург
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