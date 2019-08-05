Генконсул США Пол Картер покидает Екатеринбург
15:23, 05 Август 2019
У дипломата закончился срок полномочий.
Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост в августе. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге».
У дипломата истек срок полномочий. Картер проработал на Урале два года. Кто займет его место — пока неизвестно. Сам доктор Пол Картер вернутся в США и будет работать в Институте мира в Вашингтоне.
6 июля генеральное консульство США в Екатеринбурге отметило свой 25-летний юбилей и День независимости Америки. В ресторане «Барборис» собрали екатеринбуржцев, которые сотрудничают с представительством, чтобы разделить радость вместе. Главными гостями мероприятия стали первый генконсул США в Екатеринбурге Джек Сигал и его жена Карен, генеральный консул 1999–2001 годов Джеймс Бигус и Пол Картер.
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