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Генконсул США Пол Картер покидает Екатеринбург

15:23, 05 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
У дипломата закончился срок полномочий.

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост в августе. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

У дипломата истек срок полномочий. Картер проработал на Урале два года. Кто займет его место — пока неизвестно. Сам доктор Пол Картер вернутся в США и будет работать в Институте мира в Вашингтоне.

6 июля генеральное консульство США в Екатеринбурге отметило свой 25-летний юбилей и День независимости Америки. В ресторане «Барборис» собрали екатеринбуржцев, которые сотрудничают с представительством, чтобы разделить радость вместе. Главными гостями мероприятия стали первый генконсул США в Екатеринбурге Джек Сигал и его жена Карен, генеральный консул 1999–2001 годов Джеймс Бигус и Пол Картер.


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, консульство , США, Россия, Екатеринбург
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