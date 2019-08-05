Генконсул США Пол Картер покидает Екатеринбург

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост в августе. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

У дипломата истек срок полномочий. Картер проработал на Урале два года. Кто займет его место — пока неизвестно. Сам доктор Пол Картер вернутся в США и будет работать в Институте мира в Вашингтоне.

6 июля генеральное консульство США в Екатеринбурге отметило свой 25-летний юбилей и День независимости Америки. В ресторане «Барборис» собрали екатеринбуржцев, которые сотрудничают с представительством, чтобы разделить радость вместе. Главными гостями мероприятия стали первый генконсул США в Екатеринбурге Джек Сигал и его жена Карен, генеральный консул 1999–2001 годов Джеймс Бигус и Пол Картер.



