В Екатеринбурге за 86 миллионов обновят два объекта ЧМ по футболу
Две тренировочные площадки Екатеринбурга должны реконструировать до конца этого года. Речь идет об адаптации «Химмаша» на Дагестанской 1А/3 и «Калининце» на Краснофлотцев, 48. На обновление спорткомплексов администрация города готова потратить 86,4 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах, опубликованных на портале госзакупок.
Большую часть бюджета потратят на ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» — 68,8 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен установить забор вокруг футбольного поля, заменить искусственный газон, сделать хорошие беговые дорожки и участки для прыжков в длину, а также оборудовать площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.
На «Химмаш» отведут оставшиеся 17,6 миллиона рублей. Здесь работы ограничатся футбольным полем. Травяной газон заменят на искусственный, нанесут на него разметку, сделают ограждения в шесть метров высотой, новые ворота и ветрозащитный экран со стороны пруда.
Срок сдачи объектов отличается на месяц. Сначала победитель аукциона должен отремонтировать тренировочную площадку «Химмаша». Ее нужно закончить до 20 ноября 2019 года. Спустя месяц подрядчик обязан сдать «Калининец».
Напомним, на время ЧМ по футболу 2018 года «Калининец» и «Химмаш» задействовали для тренировок спортсменов. До этого объекты ЧМ ремонтировали. В частности, «Калининец» открыли после масштабной реконструкции в сентябре 2017 года. Тогда руководство спорткомплекса заявляло, что легкоатлетические дорожки доделают после мундиаля, и уже осенью 2018 там можно будет проводить соревнования. Также заявляли и о строительстве отдельного легкоатлетического манежа.
Затем на базе двух стадионов собирались создать Детский футбольный центр. Стадион «Химмаш» стал тренировочной базой ДЮСШ олимпийского резерва № 18. «Калининец» предоставили в пользование муниципальной ДЮСШ по футболу «Урал». Тогда же после ЧМ стало известно, что спортивные объекты необходимо адаптировать к обычной жизни.