В Екатеринбурге за 86 миллионов обновят два объекта ЧМ по футболу

Две тренировочные площадки Екатеринбурга должны реконструировать до конца этого года. Речь идет об адаптации «Химмаша» на Дагестанской 1А/3 и «Калининце» на Краснофлотцев, 48. На обновление спорткомплексов администрация города готова потратить 86,4 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Большую часть бюджета потратят на ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» — 68,8 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен установить забор вокруг футбольного поля, заменить искусственный газон, сделать хорошие беговые дорожки и участки для прыжков в длину, а также оборудовать площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.