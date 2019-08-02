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Водители Екатеринбурга погрязли в дождевой воде

16:16, 02 Август 2019
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Фото: читатели ЕТВ
Город снова затопило. Автомобили, словно крейсеры, плывут по улицам Куйбышева, Декабристов и Белинского.

Екатеринбург снова затопило после сильного дождя. Очевидцы сообщают ЕТВ, что в уральской столице затопило улицы Декабристов, Белинского и Куйбышева. Автомобилисты буквально едут по морю. В городе пока шестибалльные пробки, но от этого не легче. Ведь вода не уходит, потому что в Екатеринбурге нет ливневок. Кстати, такая ситуация может повториться и завтра. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение.

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Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда», нужны не слова, а дела.

Видео: читатели ЕТВ

Но чиновников потопы не заботят. Как говорил ранее зампредседателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий, вода в дождевой канализации должна уходить, как в умывальнике, то есть не сразу. «Она встанет, но потом уйдет. Ведро в умывальник вы выльете раз в году. Соответственно, дождевая канализация работает по нормативам», — отмечал Юровицкий.

Вчера, 1 августа, Екатеринбург тоже затопило. Как это было, смотрите здесь.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , потоп, ливневки, дождь
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