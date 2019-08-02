В выходные в Екатеринбурге будет мерзко и уныло

Август принес за собой холод, дожди и серость. Екатеринбург, который еще несколько дней назад светился от солнечный лучей, погрузился в уныние. Готовьтесь морально — в ближайшие выходные вас не будет обдувать теплый ласковый ветерок. Наоборот, вам станет максимально неприятно от столь мерзкой погоды. Рассказываем, чего ожидать от нашего уральского климата.

В пятницу, 2 августа, синоптики предвещают дождь и грозу. Температура воздуха утром — от +10 до 12 градусов Цельсия, днем — от +14 до 16. Южный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду, сообщают в Уральском УГМС. В субботу, 3 августа, температура воздуха останется прежней, так же будет идти дождь, но уже без грома и молний. Ветер сменит направление на северо-западное. Его скорость в этот день — 7-12 метров в секунду.