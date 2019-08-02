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В выходные в Екатеринбурге будет мерзко и уныло

08:20, 02 Август 2019
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Фото: pixabay
Готовьтесь морально к серости и дождям.

Август принес за собой холод, дожди и серость. Екатеринбург, который еще несколько дней назад светился от солнечный лучей, погрузился в уныние. Готовьтесь морально — в ближайшие выходные вас не будет обдувать теплый ласковый ветерок. Наоборот, вам станет максимально неприятно от столь мерзкой погоды. Рассказываем, чего ожидать от нашего уральского климата.

В пятницу, 2 августа, синоптики предвещают дождь и грозу. Температура воздуха утром — от +10 до 12 градусов Цельсия, днем — от +14 до 16. Южный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду, сообщают в Уральском УГМС. В субботу, 3 августа, температура воздуха останется прежней, так же будет идти дождь, но уже без грома и молний. Ветер сменит направление на северо-западное. Его скорость в этот день — 7-12 метров в секунду.

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В воскресенье, 4 августа, екатеринбуржцев ждет маленькая радость. Днем потеплеет до +18. В небе появится кусочек солнца с облаками, но тем не менее пойдет кратковременный дождь. Ветер окажется юго-западным со скоростью 6-11 метров в секунду.

В общем, крепитесь, друзья. Мы думаем, пора доставать пледы и любимые теплые носочки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , погода, дождь, гроза, выходные, синоптики, Уралгидромет
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