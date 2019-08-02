Топ-5 новостей недели. От Зеленой рощи до потопа на улицах

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Но вряд ли красиво. Да , саммитов и других международных мероприятий сейчас нет , поэтому , видимо , так можно. Но если мимо горы плиток пройдет одинокий иностранец , то что он подумает? Да и потом: екатеринбуржцы — тоже люди и хотят эстетику.