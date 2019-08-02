Топ-5 новостей недели. От Зеленой рощи до потопа на улицах
19:00, 02 Август 2019
Самые животрепещущие события за последние дни — в дайджесте ЕТВ
Завершилась очередная рабочая неделя в Екатеринбурге. Лето, такое ощущение, окончательно отступило и посеяло в душах горожан печаль. Но будни были интересные: столько всего произошло!
ЕТВ составил топ главных событий, если вы боитесь, что пропустили важно.
Как полюбить город
Чтобы Екатеринбург стал «твоим навсегда».
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Развороченная роща
В Зеленой роще все не слава богу… стало, когда туда пришли с реконструкцией. На недочеты проекта много раз указывал и продолжает указывать общественник Владимир Злоказов, но мэрия его не слышит. На это неделе Владимир рассказал о двух грустных историях.
Во-первых, некоторые дорожки в роще сужают на треть. Как их потом будут убирать? Широкая техника просто-напросто испортит газон, то есть благоустройство придет в негодность. А во-вторых, рабочие повредили корни деревьев. И это уже совсем плохо. Злоказов вновь призвал прекратить все работы в Зеленой роще. Но пока — тишина. Что же будет дальше?
Мама Дани и Севы
История екатеринбурженки, которая воспитывает двух мальчиков с синдромом Дауна и помогает другим.
Гора плиток
И снова о неприятном. Каждое лето по Екатеринбургу ездит техника — все на своем пути раскапывает и почему-то оставляет на пару недель, а то и месяцев в соответствующем состоянии. Где-то рабочие справляются быстрее, где-то медленнее. Так, парковку возле УрФУ на Куйбышева завалили кусками плитки. Выглядит впечатляюще.
Но вряд ли красиво. Да, саммитов и других международных мероприятий сейчас нет, поэтому, видимо, так можно. Но если мимо горы плиток пройдет одинокий иностранец, то что он подумает? Да и потом: екатеринбуржцы — тоже люди и хотят эстетику.
Перед пловом все едины
Зачем Екатеринбургу соборная мечеть. Мнение Александры Аксеновой.
Великий Карполь
Теперь хорошее. Первый камень первого объекта Универсиады-2023 заложен! Речь идет об академии волейбола имени легендарного Николая Карполя. Знаковый объект построят уже к концу 2020 года. На базе академии хотят готовить спортсменов к Универсиаде. А ведь сегодня уральские волейболисты занимаются в старом здании семидесятых годов…
Маэстро Карполь давно ждал, чтобы для ребят построили новый современный комплекс. И это наконец случится! На торжественной церемонии Николай Васильевич даже расчувствовался.
Лилия Беззуб: «Люблю этого человека»
Каково это — быть женой Алексея Беззуба, воспитывать четверых детей и вести дела фирмы?
Шахматный город
Столица Урала. Столица майонеза. Столица бокса. Столица [чего-то еще]. А теперь, похоже, и столица шахмат. В Екатеринбурге стартовал международный шахматный фестиваль Eurasia Open, на котором сразились Сергей Карякин и Пентала Харикришна. Говорят, что это самый крупный фестиваль шахмат в Европе.
В ходе мероприятия еще и договорились о том, что пустующее здание в центре города отдадут под шахматный клуб и музей. Кроме того, возможно, в 2020 году в городе пройдет турнир претендентов. А это серьезная претензия на звание шахматной столицы России.
Бокс на любителя
Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге?
По городу вплавь
Кратковременный дождь — и Екатеринбург весь в воде. Таков показатель «успеха» городского благоустройства. Если серьезно, то ливневки опять показали, что не справляются.
Если навстречу по тротуару течет река, то это не нормально. Если новая набережная затоплена по колено, то это не нормально. Тут сразу вспоминаются слова чиновников, которые объясняли феномен ливневки екатеринбургской, ведь постоянно же такое происходит. Советуем наконец заучить слова зампреда комитета благоустройства мэрии Виктора Юровицкого, чтобы вопросов больше не возникало.
Город грехов
Как ошибки архитекторов и градостроителей провоцируют екатеринбуржцев на преступления.
Хороших выходных вам, екатеринбуржцы, и чистых тротуаров под ногами!
Новое и интересное
Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Город
Участники II Молодежного Форума «АртПоколение Екатеринбург-300» презентовали свои идеи креативной трансформации общественных пространств города.
Сумма мнений Σ
Народное благоустройство
Зрелище
Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя
Время ушедшего года
ЕТВ выясняет, как Екатеринбург пережил 2017 год.