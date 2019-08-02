«Достали, пустозвоны!» Рожков обрушился на защитников аллеи на Химмаше
15:09, 02 Август 2019
«Уральский пельмень» считает, что благоустройство сделает бульвару Грибоедова лучше.
Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков раскритиковал людей, высказывающихся против благоустройства бульвара Грибоедова на Химмаше. Юморист рассказал, что с радостью встретил новость о реконструкции аллеи и выразил недоумение, почему местные жители выступили против этого.
«Обновление необходимо! […] Началась реконструкция, вышла техника и вдруг как черт из табакерки опять протест?! […] Деревья больные, проблемные, их надо убирать, заменять на новые. Что вам в этот раз не нравится товарищи протестанты?!» — эмоционально написал Андрей Рожков на Facebook.
«Уральский пельмень» призвал защитников аллеи «отстать от Химмаша» и «идти и защищать скверы и парки от неугодной власти».
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актер «Уральских пельменей»
Достали уже, пустозвоны! Дайте людям работать, иначе новые деревья не успеют прижиться к зиме! Друзья, гоните этих забастовщиков ссаными тряпками с родного Химмаша!
Ранее общественник Дмитрий Москвин на своей странице в Facebook сообщил о «высоком риске рубки деревьев» на бульваре Грибоедова. «Местным жителям придется очнуться от летней спячки, иначе получат голую улицу с хилыми кустиками», — написал он. Позднее активисты создали группу «ВКонтакте» под названием «Спасем аллею на Химмаше». В этом сообществе сказано, что деревья решили вырубить на основании обследования, которое провели три чиновника. Жители требуют приостановить работы в сквере.
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