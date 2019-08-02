«Достали, пустозвоны!» Рожков обрушился на защитников аллеи на Химмаше

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« Обновление необходимо! […] Началась реконструкция , вышла техника и вдруг как черт из табакерки опять протест?! […] Деревья больные , проблемные , их надо убирать , заменять на новые. Что вам в этот раз не нравится товарищи протестанты?!» — эмоционально написал Андрей Рожков на Facebook.





« Уральский пельмень» призвал защитников аллеи « отстать от Химмаша» и « идти и защищать скверы и парки от неугодной власти».

Участник шоуУральские пельмени» Андрей Рожков раскритиковал людейвысказывающихся против благоустройства бульвара Грибоедова на Химмаше. Юморист рассказалчто с радостью встретил новость о реконструкции аллеи и выразил недоумениепочему местные жители выступили против этого.