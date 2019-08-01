В Екатеринбурге заложили камень первого объекта Универсиады

В Екатеринбурге заложили первый камень в основание волейбольной академии имени легендарного тренера Николая Карполя. Спортивный комплекс появится в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова к ноябрю 2022 года. « Это первый объект который мы закладываем к Универсиаде. Она станет не только тренировочной площадкой , тут будут проходить групповые турниры», — рассказал губернатор Евгений Куйвашев.



