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В Екатеринбурге заложили камень первого объекта Универсиады

16:56, 01 Август 2019
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Фото: ЕТВ
В Волейбольной академии Карполя в 2023 году пройдут групповые соревнования. 
В Екатеринбурге заложили первый камень в основание волейбольной академии имени легендарного тренера Николая Карполя. Спортивный комплекс появится в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова к ноябрю 2022 года. «Это первый объект который мы закладываем к Универсиаде. Она станет не только тренировочной площадкой, тут будут проходить групповые турниры», — рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Академия будет состоять из десятиэтажного здания общежития на 30 комнат с тренировочным блоком, столовой и административными помещениями. Сейчас основной манеж команды «Уралочка» расположен в здании на Мамина Сибиряка, который выделили еще в 70-е годы. Также тренировки проходят на площадке ДИВСа. Но, по словам Николая Карполя, их слишком часто приходится переносить из-за других мероприятий.
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На базе академии планируют подготовить спортсменов, которые представят Россию на Универсиаде 2023 года. «Это престижно, когда команда города выступает основным составом на Универсиаде», — считает министр спорта Леонид Рапопорт. Сам Николай Карполь ставит задачу повысить квалификацию тренерского состава.

На строительство академии Карполя потратят 421 миллион рублей. Тендер выиграла компания «Регионспецстрой».
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Универсиада 2023 года, Универсиада, волейбол, Николай Карполь
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