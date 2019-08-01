Строительство в Новокольцовском запустят во втором квартале 2020 года

Строительство в Новокольцовском районе начнется во втором квартале 2020 года. Сейчас на территории проведения Универсиады-2023 организовали инженерные изыскания, вывели технику. Участок готовят к отсыпке, сообщил директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев в интервью ТАСС. «Параллельно мы приступаем к проектированию, чтобы в первом квартале 2020 года уже получить положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию. Во втором квартале следующего года начнется полномасштабное строительство объектов», — объяснил управляющий.

В Новокольцовском районе построят 350 тысяч квадратных метров недвижимости, включая объекты для Универсиады. Ранее мы рассказывали о том, что в территорию для студенческих игр включат дворец водных видов спорта и гребной канал, медицинский кластер в 7000 квадратов, общежития в 200 тысяч квадратных метров. Также на участке будет зона гостеприимства, тренировочный стадион, резервный сектор, международный сектор (четыре павильона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»), конгресс-центр площадью 41,6 тысячи квадратов, торговый сектор и гостиница. В дальнейшем зоны гостеприимства получит Уральский федеральный университет.