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Строительство в Новокольцовском запустят во втором квартале 2020 года

15:33, 01 Август 2019
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Проект деревни Универсиады-2023
Фото: департамент информполитики региона
Сейчас на территории будущей Универсиады проводят инженерные изыскания и готовятся к отсыпке участка.

Строительство в Новокольцовском районе начнется во втором квартале 2020 года. Сейчас на территории проведения Универсиады-2023 организовали инженерные изыскания, вывели технику. Участок готовят к отсыпке, сообщил директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев в интервью ТАСС. «Параллельно мы приступаем к проектированию, чтобы в первом квартале 2020 года уже получить положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию. Во втором квартале следующего года начнется полномасштабное строительство объектов», — объяснил управляющий.

В Новокольцовском районе построят 350 тысяч квадратных метров недвижимости, включая объекты для Универсиады. Ранее мы рассказывали о том, что в территорию для студенческих игр включат дворец водных видов спорта и гребной канал, медицинский кластер в 7000 квадратов, общежития в 200 тысяч квадратных метров. Также на участке будет зона гостеприимства, тренировочный стадион, резервный сектор, международный сектор (четыре павильона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»), конгресс-центр площадью 41,6 тысячи квадратов, торговый сектор и гостиница. В дальнейшем зоны гостеприимства получит Уральский федеральный университет.

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Директор «Синара-Девелопмент» рассказал также, как будет выглядеть дворец водных видов спорта. Там сделают три бассейна и гребной канал для круглогодичных тренировок и соревнований спортсменов-каякеров. «По проекту дворец водных видов спорта и канал будут примыкать друг к другу и соединяться теплыми переходами, а также обладать общей инфраструктурой, очистными сооружениями и парковкой», — сказал Тимур Уфимцев. Самой сложной задачей станет объединение двух водных объектов.

Кроме того, чиновники и застройщик еще не решили, как организовать транспортную инфраструктуру. Пока они рассматривают два варианта: скоростной трамвай или электричка. Уфимцев заявил, что «сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Ожиданиада-2023, соревнования, строительство, Универсиада, Свердловская область , Екатеринбург
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