«Первые потери»: урбанист Злоказов испугался за корни Зеленой рощи

Рабочие серьезно повреждают корни деревьев в Зеленой роще. Об этом заявил общественник Владимир Злоказов. «Первые потери в Зеленой рощи. В нарушение действующих правил благоустройства траншеи под дорожки копают строительным экскаватором», — написал он на Facebook. Злоказов добавил, что деревья не защищены щитами, что «также является нарушением правил благоустройства».

Владимир Злоказов снова потребовал мэрию немедленно приостановить работы и рассмотреть предложения по корректировке проекта. Общественник считает, что деревья и дальше будут страдать от работы техники.