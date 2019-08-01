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«Первые потери»: урбанист Злоказов испугался за корни Зеленой рощи

10:17, 01 Август 2019
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Фото: Владимир Злоказов / Facebook
Рабочие повреждают деревья.

Рабочие серьезно повреждают корни деревьев в Зеленой роще. Об этом заявил общественник Владимир Злоказов. «Первые потери в Зеленой рощи. В нарушение действующих правил благоустройства траншеи под дорожки копают строительным экскаватором», — написал он на Facebook. Злоказов добавил, что деревья не защищены щитами, что «также является нарушением правил благоустройства».

Владимир Злоказов снова потребовал мэрию немедленно приостановить работы и рассмотреть предложения по корректировке проекта. Общественник считает, что деревья и дальше будут страдать от работы техники.

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Ранее Злоказов призвал екатеринбуржцев посмотреть презентацию с правками к проекту Зеленой рощи и написать электронное обращение в администрацию с текстом: «Прошу внести изменения в проект благоустройства парка Зеленая Роща, изложенные в документе по ссылке…». Измененную концепцию смотрите здесь. Электронная приемная на сайте мэрии по ссылке.

Недавно общественник писал, что дорожки в Зеленой роще сужают на треть.

ЕТВ делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст по ссылке.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, благоустройство, строительные работы, Зеленая Роща, Владимир Злоказов
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