ЕКАД могут замкнуть на два года раньше за 11 миллиардов рублей

Третий пусковой комплекс ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта могут запустить раньше 2024 года. Замминистра транспорта Свердловской области Денис Чегаев сообщил , что если удастся получить дополнительные деньги из федерального бюджета , дорожники готовы выполнить работы уже к 2022 году. Этот вопрос губернатор Евгений Куйвашев обсуждал на встрече с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом , сообщили в департаменте информполитики региона. Чтобы замкнуть ЕКАД , потребуется еще 11 миллиардов рублей.





В 2019 году должны запустить второй пусковой комплекс автодороги от подъезда к поселку Медному до Полевского тракта. Рабочим нужно закончить развязку со Второй Новосибирской и съезд с Полевского тракта. Параллельно идут работы на третьем комплексе. Начали строить эстакаду через железнодорожные пути и рубить лес. После завершения работ начнут строить каркас дороги. Длина замыкающего участка кольцевой дороги составит почти 10 километров.