Заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют за 1,5 миллиарда

Корпус скорой помощи, построенный в 1938 году находится в стадии разрушения. Реконструировать ее планировали еще с 1999 года, но к работам так и не приступили. Сначала пытались построить на площадке школу, потом решили продать, но покупателя так и не нашли. После пожара в заброшенном здании, его взяли под охрану.