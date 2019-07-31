Заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют за 1,5 миллиарда
11:14, 31 Июль 2019
Мэр Екатеринбурга заверил, что на месте охраняемого памятника не будут строить жилье.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что реконструкция больницы в Зеленой рощи обойдется в 1-1,5 миллиарда рублей. При этом градоначальник подчеркнул, что сносить здание и строить на его месте жилой комплекс не планируется.
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Это федеральный памятник. И этот памятник должен быть восстановлен в тех осях и размерах, в которых был построен. Целевое назначение памятника и сама реконструкция — порядка 1-1,5 миллиарда. Так как больница находится не в муниципальной собственности, коллеги из области ищут инвесторов, кто бы мог это здание привести в соответствие
Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько рассказал, что заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют к 2023 году. «Все будет в первозданном виде», — сказал чиновник.
Корпус скорой помощи, построенный в 1938 году находится в стадии разрушения. Реконструировать ее планировали еще с 1999 года, но к работам так и не приступили. Сначала пытались построить на площадке школу, потом решили продать, но покупателя так и не нашли. После пожара в заброшенном здании, его взяли под охрану.
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