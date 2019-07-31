«Забор снимаем?» Набережную от Малышева до Куйбышева откроют горожанам

Благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева подходит к логическому завершению. В течении десяти дней забор со стороны Малышева уберут и запустят горожан. Правда , по документам , объект должны сдать лишь к концу октября. Впрочем , подрядчик пообещал закончить основные работы за две-три недели , то есть примерно ко Дню города





« Жаловались на гробы [-скамейки], а тем не менее люди сидят!» — улыбаясь смотрит вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов на противоположную часть набережной и обращается к подрядчику: « Давайте , может быть , забор снимем. И на следующей неделе закончим. Как только работы выполнены — людей запускаем».



