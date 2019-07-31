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«Забор снимаем?» Набережную от Малышева до Куйбышева откроют горожанам

18:06, 31 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов настоял, чтобы в ближайшие дни подрядчик снял ограждения. Правда, пока только со стороны Малышева.
Благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева подходит к логическому завершению. В течении десяти дней забор со стороны Малышева уберут и запустят горожан. Правда, по документам, объект должны сдать лишь к концу октября. Впрочем, подрядчик пообещал закончить основные работы за две-три недели, то есть примерно ко Дню города

«Жаловались на гробы [-скамейки], а тем не менее люди сидят!» — улыбаясь смотрит вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов на противоположную часть набережной и обращается к подрядчику: «Давайте, может быть, забор снимем. И на следующей неделе закончим. Как только работы выполнены — людей запускаем».

Подрядчик говорит, что и сейчас какой-то процент людей обходит забор, а если убрать его сейчас, то люди упрутся в тупик, ведь со стороны Куйбышева открывать дорогу еще рано: «У нас людей заборы не останавливают…», — метко уточняет он. Но после второй попытки Бубнова соглашается и обещает убрать ограждения в ближайшие дни. «Пусть хоть немного походят по объекту, пока тепло», — добивает Тамара Благодаткова, глава комитета по благоустройству.
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Забор, который хочет убрать Алексей Бубнов

Фото: ЕТВ

По словам подрядчика, единственный камень преткновения, который замедляет все работы, — это «Водоканал». Вернее, старый водоканализационный коллектор, с которым пока не могут разобраться. «Он старый, есть рекомендация не размещать дорожку, переносить в сторону», — говорит Алексей Бубнов.

Сейчас рабочие заканчивают выставлять малые архитектурные формы — урны, качели, батуты (на детской площадке). Кроме того, переделывают мост, который покрыли деревом: материал пришел в негодность. В ближайшие десять дней с этим разберутся.

Под конец выездного совещания чиновники снова хвастаются дорожкой, которая впитывает воду, и показывают ее действие. При этом Алексей Бубнов подмечает, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский относится к этому эксперименту со скепсисом: в суровых климатических условиях Урала дорожки могут и не выдержать.

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Фото: ЕТВ

Далее набережную продолжат благоустраивать: участок от Куйбышева до Декабристов сделает Ледовая арена УГМК, а мэрия займется территорией от Макаровского моста до УрГУПСа.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Исеть, набережная, Куйбышева, Малышева
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