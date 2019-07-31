В Екатеринбурге пустующее здание на Малышева отдадут шахматистам

Федерации шахмат Свердловской области передали объект культурного наследия на Малышева , 58. К 300-летию тут хотят открыть Дом шахматиста и музей. Сейчас идет проектирование.



« Мы передаем здание шахматной федерации и уральскому шахматному клубу. После подготовки проекта будет уточнена стоимость реконструкции», — сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. По его словам , проект « 50 на 50» профинансируют свердловский бюджет и федерация шахмат.