В Екатеринбурге пустующее здание на Малышева отдадут шахматистам
13:23, 31 Июль 2019
К 300-летию города объект культурного наследия превратят в шахматный клуб и музей.
Федерации шахмат Свердловской области передали объект культурного наследия на Малышева, 58. К 300-летию тут хотят открыть Дом шахматиста и музей. Сейчас идет проектирование.
«Мы передаем здание шахматной федерации и уральскому шахматному клубу. После подготовки проекта будет уточнена стоимость реконструкции», — сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. По его словам, проект «50 на 50» профинансируют свердловский бюджет и федерация шахмат.
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