В Екатеринбурге начинают строить академию Карполя
11:45, 31 Июль 2019
Объект должны сдать к декабрю 2020 года.
Площадку под строительство академии Карполя обнесли забором и повесили соответствующую вывеску: скоро начнется активная фаза работ. Так, 1 августа состоится закладка первого камня. В церемонии поучаствует Николай Карполь.
Спортивный комплекс планируют построить в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысяч квадратных метров. Академия будет состоять из десятиэтажного здания общежития на 30 комнат с тренировочным блоком, столовой и административными помещениями. Начальная цена контракта — 412 миллионов рублей. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.
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Фото: ЕТВ
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