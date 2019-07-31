К 2025 году дефицит мест в школах Екатеринбурга вырастет до 49 тысяч

До 2025 года в Екатеринбурге пообещали построить 27 детсадов и 22 школы. Несмотря на это , через шесть лет нехватка мест в школах может дойти до 49 тысяч. По прогнозам мэрии , потребность в местах для детей составит 223 тысячи , а предложить смогут только 174 тысячи. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



