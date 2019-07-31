К 2025 году дефицит мест в школах Екатеринбурга вырастет до 49 тысяч
12:18, 31 Июль 2019
Мэрия рассказала, как будет преодолевать кризис.
До 2025 года в Екатеринбурге пообещали построить 27 детсадов и 22 школы. Несмотря на это, через шесть лет нехватка мест в школах может дойти до 49 тысяч. По прогнозам мэрии, потребность в местах для детей составит 223 тысячи, а предложить смогут только 174 тысячи. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Власти планируют бороться с кризисом, меняя подходы к планированию строительства. Так, Екатеринбург разделят на 57 административно-плановых единиц, каждая получит план по строительству объектов социальной сферы. Благодаря специальной тепловой карте, которую выложат на официальном городском портале, родители смогут увидеть, когда в том или ином месте построят школу или садик. Чтобы затем спланировать, где купить жилье. В дальнейшем мэрия распространит новый подход на парки, скверы и другие важные сферы городской жизни.
Перед пловом все едины
Зачем Екатеринбургу соборная мечеть. Мнение Александры Аксеновой.
Где в Екатеринбурге будут построены новые школы? Как будут решаться вопросы с записью в 1 класс? Когда Екатеринбург, как вся страна перейдет на первую смену? Когда появятся бесплатные кружки для ребят в необходимом количестве? Какие соцобъе
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Народное благоустройства
Улыбайтесь: кругом видеофиксация