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Ради трамвайной ветки в Пышму с августа перекроют Березовую улицу

08:20, 31 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Ограничения будут действовать до 20 октября.

В Екатеринбурге перекроют участок от дома № 204 по проспекту Космонавтов до здания № 30 по Березовой улице. Ограничения будут действовать с 5 августа по 20 октября, написал в Facebook глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. На участке отремонтируют дорогу и начнут строить трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. ЕТВ отметил отрезок на карте, чтобы вы заранее знали, где ездить нельзя:

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В апреле 2019 года для строительства трамвайной ветки закрыли Успенский проспект в Верхней Пышме. Горожане не смогут ездить по нему до 30 октября.

Соглашение о строительстве трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму подписали еще в 2015 году. На пути линии оказались 17 объектов, в том числе дом, где раньше располагалась мечеть «Рахмат». На то, чтобы изъять землю на пути трамвая, ушло четыре года.

Протяженность трамвайной линии составит пять километров. Она пройдет от трамвайного кольца на Фрезеровщиков, по Шефской и выйдет на новую улицу, которая протянется параллельно проспекту Космонавтов. Затем путь заведут в тоннель под железной дорогой и протянут вдоль Невьянского тракта. Добраться из одного города в другой жители смогут за 20 минут. Как будет выглядеть новая ветка, которая свяжет уральскую столицу с городом-спутником, ЕТВ показывал здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, ремонт дорог, строительство, трамвай, Верхняя Пышма , Свердловская область , Екатеринбург
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