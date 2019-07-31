Ради трамвайной ветки в Пышму с августа перекроют Березовую улицу

В апреле 2019 года для строительства трамвайной ветки закрыли Успенский проспект в Верхней Пышме. Горожане не смогут ездить по нему до 30 октября.

Соглашение о строительстве трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму подписали еще в 2015 году. На пути линии оказались 17 объектов, в том числе дом, где раньше располагалась мечеть «Рахмат». На то, чтобы изъять землю на пути трамвая, ушло четыре года.

Протяженность трамвайной линии составит пять километров. Она пройдет от трамвайного кольца на Фрезеровщиков, по Шефской и выйдет на новую улицу, которая протянется параллельно проспекту Космонавтов. Затем путь заведут в тоннель под железной дорогой и протянут вдоль Невьянского тракта. Добраться из одного города в другой жители смогут за 20 минут. Как будет выглядеть новая ветка, которая свяжет уральскую столицу с городом-спутником, ЕТВ показывал здесь.