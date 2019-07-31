«Город может» запустит в Екатеринбурге народное благоустройство улиц

Тем, кто хочет поучаствовать в народном благоустройстве, нужно прийти на Красноармейскую улицу от Энгельса до Карла Маркса в выходные, 3 и 4 августа, с 12 до 18 часов. Благодаря вашему участию архитектурной группе «Просто» удастся создать комфортную среду для отдыха и прогулок. Молотки, гвозди, краску предоставляет фонд «Город может». Ранее организация показывала проект благоустройства Красноармейской. Разглядывайте его здесь.

Напомним, мэрия Екатеринбурга отказалась от реконструкции проспекта Ленина, которую хотел запустить «Город может». Администрация аргументировала отказ тем, что на участке от Гагарина на Восточной начали ремонтировать дорогу. А фонд в свою очередь не успел предложить проект, а только провел исследование.