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«Город может» запустит в Екатеринбурге народное благоустройство улиц

13:56, 31 Июль 2019
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Концепция улицы Красноармейской
Фото: проектная документация
Суть идеи — люди будут ходить там, где им удобно, и архитекторы учтут это при проектировании. Начнут с Красноармейской.

Фонд Владимира Шахрина, Юрия Окунева и Надежды Абакумовой «Город может» запустит новый проект «Народное благоустройство улицы». Суть идеи состоит в том, чтобы посеять траву, установить мобильные скамейки, столы, стулья и посмотреть, где люди прокладывают тропинки, где больше сидят и развлекаются. А уже затем, ориентируясь на этот эксперимент, архитекторы благоустраивают площадку, рабочие асфальтируют проложенные тропинки, написал в Facebook депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.

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В итоге получаем максимально оптимальный вариант, полностью отвечающий потребностям конкретной улицы, конкретных людей. Круто! Такого я не помню.

Константин Киселев
политолог

Тем, кто хочет поучаствовать в народном благоустройстве, нужно прийти на Красноармейскую улицу от Энгельса до Карла Маркса в выходные, 3 и 4 августа, с 12 до 18 часов. Благодаря вашему участию архитектурной группе «Просто» удастся создать комфортную среду для отдыха и прогулок. Молотки, гвозди, краску предоставляет фонд «Город может». Ранее организация показывала проект благоустройства Красноармейской. Разглядывайте его здесь.

Напомним, мэрия Екатеринбурга отказалась от реконструкции проспекта Ленина, которую хотел запустить «Город может». Администрация аргументировала отказ тем, что на участке от Гагарина на Восточной начали ремонтировать дорогу. А фонд в свою очередь не успел предложить проект, а только провел исследование.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, фонд, Красноармейская, благоустройство, Город может, Екатеринбург
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