Финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» одели в коралл

Дмитрий Шишкин приодел финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» в костюмы кораллового цвета. Дизайнер шьет одежду участницам конкурса уже несколько лет.

В этот раз вместо традиционного красного брюки и ветровка выполнены в самом актуальном оттенке этого сезона — коралловом. Футболки и костюмы дополнены лампасами из специально изготовленной ленты с надписью Miss Ekaterinburg, рассказали ЕТВ организаторы «Мисс Екатеринбург»

Финальное шоу конкурса состоится 15 августа в ЦК «Урал», где ведется вся подготовительная работа с конкурсантками. Тематика этого года — «BLOG красоты»: финалистки учатся вести собственные блоги. ЕТВ посмотрел профили красавиц в соцсетях