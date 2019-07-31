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Финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» одели в коралл

14:38, 31 Июль 2019
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Фото: Олег Нохрин
Участницы конкурса получили спортивные костюмы от дизайнера Дмитрия Шишкина.

Дмитрий Шишкин приодел финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» в костюмы кораллового цвета. Дизайнер шьет одежду участницам конкурса уже несколько лет.

В этот раз вместо традиционного красного брюки и ветровка выполнены в самом актуальном оттенке этого сезона — коралловом. Футболки и костюмы дополнены лампасами из специально изготовленной ленты с надписью Miss Ekaterinburg, рассказали ЕТВ организаторы «Мисс Екатеринбург»

Финальное шоу конкурса состоится 15 августа в ЦК «Урал», где ведется вся подготовительная работа с конкурсантками. Тематика этого года — «BLOG красоты»: финалистки учатся вести собственные блоги. ЕТВ посмотрел профили красавиц в соцсетях

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, костюмы, коралловый цвет, Мисс Екатеринбург-2019, Мисс Екатеринбург
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