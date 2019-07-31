Финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» одели в коралл
14:38, 31 Июль 2019
Участницы конкурса получили спортивные костюмы от дизайнера Дмитрия Шишкина.
Дмитрий Шишкин приодел финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» в костюмы кораллового цвета. Дизайнер шьет одежду участницам конкурса уже несколько лет.
В этот раз вместо традиционного красного брюки и ветровка выполнены в самом актуальном оттенке этого сезона — коралловом. Футболки и костюмы дополнены лампасами из специально изготовленной ленты с надписью Miss Ekaterinburg, рассказали ЕТВ организаторы «Мисс Екатеринбург»
Финальное шоу конкурса состоится 15 августа в ЦК «Урал», где ведется вся подготовительная работа с конкурсантками. Тематика этого года — «BLOG красоты»: финалистки учатся вести собственные блоги. ЕТВ посмотрел профили красавиц в соцсетях
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