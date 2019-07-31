Екатеринбург обойдется без новых троллейбусов в 2019 году
15:02, 31 Июль 2019
Общественник Владимир Злоказов предлагал купить машины в Перми, но мэрия идею не оценила.
Мэрия Екатеринбурга не планирует закупать новые троллейбусы в этом году. Соответствующий ответ содержится в письме от администрации, которое пришло общественнику Владимиру Злоказову. «Финансирование приобретения троллейбусов на 2019 год не предусмотрено», — говорится в документе.
С инициативой приобрести троллейбусы у Перми Злоказов вышел в начале июля. Дело в том, что в столице Прикамья решили полностью отказаться от троллейбусного движения. А Екатеринбург, по словам общественника, нуждается в обновлении автопарка. «Ну ок. Будем дальше ездить на старых ЗиУ-9 70-х годов», — написал Владимир Злоказов.
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