Екатеринбург обойдется без новых троллейбусов в 2019 году

Мэрия Екатеринбурга не планирует закупать новые троллейбусы в этом году. Соответствующий ответ содержится в письме от администрации, которое пришло общественнику Владимиру Злоказову. «Финансирование приобретения троллейбусов на 2019 год не предусмотрено», — говорится в документе.

С инициативой приобрести троллейбусы у Перми Злоказов вышел в начале июля. Дело в том, что в столице Прикамья решили полностью отказаться от троллейбусного движения. А Екатеринбург, по словам общественника, нуждается в обновлении автопарка. «Ну ок. Будем дальше ездить на старых ЗиУ-9 70-х годов», — написал Владимир Злоказов.