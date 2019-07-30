В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Старых Большевиков
09:30, 30 Июль 2019
На Эльмаше меняют теплотрассу.
Улицу Старых Большевиков закроют на два месяца из-за ремонта теплотрассы. Работы будут проводить на участке от Фрезеровщиков до Войкова. Движение будет закрыто с 10 августа до 10 октября. Автомобилисты смогут объехать участок по Фрезеровщиков и Шефской, сообщили в администрации Орджоникидзевского района.
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Сезон дорожного ремонта в Екатеринбурге в самом разгаре. Сейчас рабочие меняют трамвайные пути на Куйбышева, поэтому свои маршруты изменили шесть трамваев. От цирка до Дома Художника вы не сможете доехать на трамваях № 4, 9, 10, 14, 21, 25, маршруты № 32 и № 33 на время ремонта отменили совсем. Работы продлятся до 7 августа. Подробнее об изменении маршрутов читайте здесь.
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