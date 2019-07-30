В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Старых Большевиков

Улицу Старых Большевиков закроют на два месяца из-за ремонта теплотрассы. Работы будут проводить на участке от Фрезеровщиков до Войкова. Движение будет закрыто с 10 августа до 10 октября. Автомобилисты смогут объехать участок по Фрезеровщиков и Шефской , сообщили в администрации Орджоникидзевского района.