В Екатеринбурге больные туберкулезом готовы выйти на пикеты

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Депутат направил свои обращения по этому поводу губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Также Дмитрий Сергин опубликовал ответ на свое письмо от минздрава , где сказали , что большая часть потока больных Чкаловского района наблюдается на Сибирском тракте. « Видимо , больным туберкулезом дома не сидится , они очень любят путешествовать по городу на общественном транспорте и поэтому для них поездки со Вторчермета в другой конец города на Сибирский тракт доставляют большое удовольствие», — сокрушается Сергин.

Депутат гордумы Дмитрий Сергин заявилчто к нему обратились 100 пациентов противотуберкулезного диспансера на Агрономической54которые недовольны качеством услуг.— написал народный избранник.