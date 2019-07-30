В Екатеринбурге больные туберкулезом готовы выйти на пикеты
10:59, 30 Июль 2019
Депутат гордумы Дмитрий Сергин заявил, что количество врачей в диспансере сокращается, а пациентам приходится «откашливать мокроту на улице».
Депутат гордумы Дмитрий Сергин заявил, что к нему обратились 100 пациентов противотуберкулезного диспансера на Агрономической, 54, которые недовольны качеством услуг. «Раньше было пять участков (пять врачей и пять медсестер), регистратура, полноценный процедурный кабинет… На сегодняшний день пять участков обслуживает один врач и две медсестры, мокроту больные откашливают на улице…» — написал народный избранник.
Депутат направил свои обращения по этому поводу губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Также Дмитрий Сергин опубликовал ответ на свое письмо от минздрава, где сказали, что большая часть потока больных Чкаловского района наблюдается на Сибирском тракте. «Видимо, больным туберкулезом дома не сидится, они очень любят путешествовать по городу на общественном транспорте и поэтому для них поездки со Вторчермета в другой конец города на Сибирский тракт доставляют большое удовольствие», — сокрушается Сергин.
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«Мы не являемся сторонниками пикетов, но, если будет необходимость, то вынуждены будем пойти и на это» — пишут они», — цитирует Сергин больных туберкулезом. В конце своего поста на Facebook депутат гордумы замечает: «И без того протестный Екатеринбург становится еще более протестным, как минимум на 100 человек».
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