Рабочие завалили плиткой парковку около УрФУ на Куйбышева
16:20, 30 Июль 2019
Рабочие ремонтируют на улице трамвайные пути и убирают старые материалы на дорожки.
Парковку около тротуаров на улице Куйбышева в Екатеринбурге завалили кусками плитки. Кучи демонтированного материала лежат со стороны корпуса Уральского федерального университета на Куйбышева, 48. Рядом с этим местом реконструируют трамвайные пути.
Напомним, ремонт путей на Куйбышева начался накануне, 29 июля. Из-за этого дорожники перекрыли участок от цирка до Дома художника. Работы продлятся до 8 августа. На время реконструкции маршрут движения изменили шесть трамваев. Еще два электротранспорта перестали ходить вообще. Подробно об изменениях в трамвайной маршрутной сети читайте здесь.
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