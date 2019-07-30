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Рабочие завалили плиткой парковку около УрФУ на Куйбышева

16:20, 30 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Рабочие ремонтируют на улице трамвайные пути и убирают старые материалы на дорожки.

Парковку около тротуаров на улице Куйбышева в Екатеринбурге завалили кусками плитки. Кучи демонтированного материала лежат со стороны корпуса Уральского федерального университета на Куйбышева, 48. Рядом с этим местом реконструируют трамвайные пути.

Напомним, ремонт путей на Куйбышева начался накануне, 29 июля. Из-за этого дорожники перекрыли участок от цирка до Дома художника. Работы продлятся до 8 августа. На время реконструкции маршрут движения изменили шесть трамваев. Еще два электротранспорта перестали ходить вообще. Подробно об изменениях в трамвайной маршрутной сети читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, трамваи, ремонт дорог, строительство, плитка, тротуары, УрФУ, Свердловская область , Екатеринбург
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