Рабочие завалили плиткой парковку около УрФУ на Куйбышева

Парковку около тротуаров на улице Куйбышева в Екатеринбурге завалили кусками плитки. Кучи демонтированного материала лежат со стороны корпуса Уральского федерального университета на Куйбышева, 48. Рядом с этим местом реконструируют трамвайные пути.

Напомним, ремонт путей на Куйбышева начался накануне, 29 июля. Из-за этого дорожники перекрыли участок от цирка до Дома художника. Работы продлятся до 8 августа. На время реконструкции маршрут движения изменили шесть трамваев. Еще два электротранспорта перестали ходить вообще. Подробно об изменениях в трамвайной маршрутной сети читайте здесь.