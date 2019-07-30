Путин уехал и цветы тоже. Около УрФУ убрали огромные клумбы

Путин приезжал в уральскую столицу всего на несколько часов 9 июля. Он пообщался со студентами и аспирантами УрФУ, заехал на «Иннопром» и GMIS. Перед его визитом город внезапно преобразился. В частности, у корпуса УрФУ на Ленина, 51 (куда явился президент) положили асфальт, заполнили все ямы, оцепили парковку и заставили пространство, где раньше были скамейки, высокими клумбами. Также дворники в ускоренном темпе убирали площадку и красили ограду. А асфальт намывали керхеры.