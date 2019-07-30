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Путин уехал и цветы тоже. Около УрФУ убрали огромные клумбы

08:13, 30 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Композиции около корпуса на Ленина, 51 расставили за день до того, как в Екатеринбург приехал президент.

Огромные многоярусные клумбы около корпуса УрФУ на Ленина, 51 простояли три недели. Теперь их убрали. На их месте вновь стоят скамейки. Цветы разместили у здания за день до визита Владимира Путина в Екатеринбург, и, кажется, решили, что после отъезда президента клумбы не должны украшать территорию возле университета.


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На месте скамеек стояли большие клумбы

Фото: ЕТВ

Путин приезжал в уральскую столицу всего на несколько часов 9 июля. Он пообщался со студентами и аспирантами УрФУ, заехал на «Иннопром» и GMIS. Перед его визитом город внезапно преобразился. В частности, у корпуса УрФУ на Ленина, 51 (куда явился президент) положили асфальт, заполнили все ямы, оцепили парковку и заставили пространство, где раньше были скамейки, высокими клумбами. Также дворники в ускоренном темпе убирали площадку и красили ограду. А асфальт намывали керхеры.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, благоустройство, президент РФ, УрФУ, клумба, Екатеринбург, Владимир Путин
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