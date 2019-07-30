После избиения Алексея Беззуба возбудили уголовное дело
16:18, 30 Июль 2019
Общественник убежден, что заказчики нападения находятся во власти.
Алексей Беззуб сообщил, что по его избиению возбудили уголовное дело. Речь идет о статье 115 (легкий вред здоровью), хотя общественник настаивает, что у него, как минимум, средний вред. «За неделю еще не определились с дознавателем. […] Чувствую, что сейчас еще получу отказной материал. Такой дерзкий разбой возможен был только при попустительстве власти и полиции. Константин Киселев и Федор Крашенинников были правы, относительно того, что заказчики во власти», — написал Беззуб в Facebook, напомнив, что его еще и ограбили, но дело не возбуждено.
Общественник по-прежнему считает, что за нападением на него мог стоять депутат гордумы Александр Колесников. «Колесников как раз власть и представитель той властной группировки, которую привел Куйвашев в гордуму, чтобы свергнуть Тунгусова. Не все, кого привел Куйвашев, плохие, есть достойные люди. Но видно было, что некоторые представители криминала прорвались во власть», — отметил Алексей Беззуб.
Лилия Беззуб: «Люблю этого человека»
Каково это — быть женой Алексея Беззуба, воспитывать четверых детей и вести дела фирмы?
На известного общественника двое неизвестных напали 24 июля. Беззуб говорил, что у него забрали рюкзак и инициировали ограбление. Позднее пострадавший написал заявление в полицию на депутата гордумы Александра Колесникова. «Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комиссии по храму и скверу.[…] Мне больше подозревать некого», — заявил Алексей Беззуб.
Нападение попало на камеру видеонаблюдения:
Рабочие завалили плиткой парковку на Куйбышева
На улице ремонтируют трамвайные пути.
Нападение на Алексея Беззуба 24 июля на улице Готвальда у дома № 3. Время нападения 11:14
Журналист ЕТВ Оксана Маклакова встретилась с женой Беззуба Лилией и узнала, каково это — быть женой координатора проекта «РосЯма-Екатеринбург», воспитывать четверых детей и вести дела фирмы.
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