После избиения Алексея Беззуба возбудили уголовное дело

, что по его избиению возбудили уголовное дело. Речь идет о статье 115 ( легкий вред здоровью), хотя общественник настаивает , что у него , как минимум , средний вред. « За неделю еще не определились с дознавателем. […] Чувствую , что сейчас еще получу отказной материал. Такой дерзкий разбой возможен был только при попустительстве власти и полиции. Константин Киселев и Федор Крашенинников были правы , относительно того , что заказчики во власти», — , что его еще и ограбили , но дело не возбуждено. Алексей Беззуб сообщилчто по его избиению возбудили уголовное дело. Речь идет о статье 115легкий вред здоровью), хотя общественник настаиваетчто у негокак минимумсредний вред., — написал Беззуб в Facebook, напомнивчто его еще и ограбилино дело не возбуждено.



